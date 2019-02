Verletzt wurde eine 16-jährige Beifahrerin bei einem Unfall am Montagmittag an der Einmündung Vorhelmer Weg /Dorffelder Straße. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 25-jährige Fahrer eines Dacia aus Ahlen kommend nach links in die Dorffelder Straße abbiegen. Dabei übersah er den Mazda eines 70-jährigen Ahleners, der aus Richtung Vorhelm nach Ahlen unterwegs war. Rettungskräfte brachten die Beifahrerin des 25-jährigen Ennigerlohers ins Krankenhaus.