Die Techniker summen mit

Eigentlich stehen an diesem Sonntagnachmittag noch mehr große Namen auf der Stadthallen-Bühne, als auf den Werbeplakaten angekündigt sind. Moderne Technik macht‘s möglich, dass Anna-Carina Woitschak ein Erinnerungsmedley vor originalem Andrea-Jürgens-Auftritt präsentieren kann. Und Maximilian Arland singt „Ganz in weiß“, das sein Opa einst für Roy Black schrieb, während sich der 1991 verstorbene Sänger im Hintergrund bewegt.

Die Reminiszenzen an goldene Schlagermomente früherer Zeit gehören bei „Immer wieder sonntags . . .“ zum Showkonzept. „Bei uns wird noch nicht englisch gesungen“, bekennt Stefan Mross , der das Unterhaltungsspektakel mit großem Erfolg präsentiert. Er weiß: Ohne Vergangenheit keine Gegenwart, auch im Unterhaltungssektor. Viele Stars von einst haben dem „jungen Schlager“ schließlich den Weg geebnet. Das hat er selbst erlebt.

„Immer wieder sonntags . . .“ in Ahlen 1/92 Die Erfolgsshow „Immer wieder sonntags . . .“ ist auf Tournee – und machte dabei Station in der Ahlener Stadthalle. Foto: Christian Wolff

Die gewisse Portion Ironie lässt der Bayer dennoch einfließen, als er sein Publikum in Ahlen begrüßt: „Für diejenigen, die mich nicht kennen – mein Name ist Florian Bügeleisen.“ Um gleich auf Tuchfühlung zu gehen, will er wissen, „wie die Ahlener so ticken“. Vom „sturen Westfalen“ könne jedenfalls keine Rede sein, so sein Eindruck.

Die Ladiner“ aus Südtirol machen sich indes Gedanken über die Klimaveränderung – und sind damit ganz in der Gegenwart angekommen. „Die Erde hat Fieber“ singen Joakin Stuffer und Otto Demetz. Ihren Hit „Beuge dich vor grauem Haar“, mit dem sie 2004 den Grand Prix der Volksmusik gewannen, vergessen sie ebenfalls nicht.

Gespielte Einlagen, die das Team auch in der TV-Version von „Immer wieder sonntags . . .“ nicht scheut, lockern das musikalische Programm immer wieder auf. So bittet Mross etwa Karin aus Rosendahl auf die Bühne, um mit ihr in ein „heiteres Beruferaten“ nach dem Vorbild Robert Lembkes zu starten. Das Rateteam schafft es jedoch nicht, auf „Technische Zeichnerin“ zu kommen. Auch ein Schlager-Quiz oder Woitschacks Auftritt als Schlafwandlerin erzeugen gute Laune unter den mehr als 600 Besuchern.

Mit Schlagerlegende Bata Illic, der im zweiten Teil des Abends aus der aufwendigen Kulisse schreitet, steuert das Showschiff seinem Höhepunkt entgegen. Bei „Michaela“, das der 79-Jährige bereits im Jahr 1972 in Ilja Richters „Disco“ zum Besten gab, singt so ziemlich jeder Anwesende mit. Sogar die Tontechniker bewegen still und synchron den Mund . . .

„ Bei uns wird noch nicht englisch gesungen. Bei uns wird noch nicht englisch gesungen. “ Stefan Mross