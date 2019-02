Dame ganz gerührt: „Es gibt Sie ja wirklich“

Ahlen -

Ob er schon jemals im Leben in Ahlen war, kann Stefan Mross gar nicht sagen. „Ich glaube nicht. Aber wenn, dann muss das so lange her sein, dass ich mich nicht mehr erinnern kann“, sagt er am Sonntagnachmittag diplomatisch, als er unsere Zeitung gemeinsam mit seinem „Schatz“ Anna-Carina Woitschack mit einem lockeren „Servus“ auf den Lippen zum Hintergrundgespräch bittet.