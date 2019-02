„In den vergangenen zwei Jahren haben wir uns sehr bemüht, das mehrsprachigen Angebot zu erweitern“, sagt Büchereileiterin Ewa Salamon . So finden die Leser heute ein breitgefächertes fremdsprachiges Medienangebot vor. Zur Verfügung stehen umfangreiche Lernmaterialien „Deutsch als Fremdsprache“, Romane auf Deutsch („Leicht zu lesen“), Englisch, Arabisch, Französisch, Türkisch und Russisch. Daneben gibt es Hörbücher, CDs, DVDs, Blue-Rays und Spiele sowie Fachliteratur zur interkulturellen Pädagogik und Sprache im Allgemeinen.

Um Nutzer mit Migrationshintergrund den Zugang zur Bibliothek und ihren Angeboten zu erleichtern, bietet die Stadtbücherei Ahlen erstmals Info-Faltblätter für Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene in den Sprachen Türkisch, Arabisch, Englisch, Polnisch und Russisch an. In den Flugblättern finden Interessierte alle wichtigen Informationen rund um die Bibliothek, wie Hinweise zum vielfältigen Medienangebot, zur Anmeldung und zu den Ausleihfristen.

Die Mittel zur Übersetzung der Infozettel wurden finanziert durch das Programm „Komm-an-NRW“. Hier werden Förderungen des Integrationsministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen über das kommunale Integrationszentrum des Kreises Warendorf an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet, so auch an Ahlen.

„Menschen, deren Sprachkompetenz in Deutsch noch nicht so ausgeprägt ist, fühlen sich jetzt noch mehr angesprochen und willkommen, ihr Wissen in der Bücherei zu vertiefen“, sagt Daniela Noack von der Stadtverwaltung. Wichtig sei es, Menschen guten und leichten Zugang zu außerschulischer Bildung zu ermöglichen.

Die Info-Faltblätter liegen ab sofort an der Ausleihtheke und in der Volkshochschule bereit. Außerdem sind sie auch auf der Internetseite der Stadt Ahlen zu finden.