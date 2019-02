Bunt oder Grün? Jetzt abstimmen

Es hat schon zweimal gut geklappt, warum nicht auch ein drittes Mal? Die Stadtplanungsabteilung im Rathaus setzt nach Abstimmungen über die Bänke in der Fußgängerzone und das Pflaster auf dem Marktplatz wieder auf das Urteilsvermögen der Ahlenerinnen und Ahlener: Sie können ab sofort abstimmen, welche „Tapete“ sie gerne in der Bahnunterführung am Bahndamm hätten. Das Verfahren stellte am Dienstag Stadtbaurat Andreas Mentz mit seinem Team Markus Gantefort , Christian Kruthoff und Dennis Thiele sowie Innenstadtkoordinator Thomas Weyland vor.

Der Durchgang, so Andreas Mentz, habe durch die Belebung des Kerkmann-Platzes wieder an Bedeutung gewonnen. Umso wichtiger sei es nun, die zurzeit „alles andere als einladende“ Unterführung neu zu gestalten. Andreas Mentz spricht von einem „Unort“, der mit Licht, Farbe und Motiven das Angstraum-Image verlieren soll.

Es solle Spaß machen, die Unterführung zu nutzen, sagt Christian Kruthoff und wirbt dafür, sich rege an der Abstimmung zu beteiligen: Zur Wahl stehen „Bunte geometrische Formen“ und „Grüner Wald“. Die Entwürfe stammen vom Münsteraner Designbüro Heider Held Design, wie Stadtplaner Markus Gantefort erklärt. Er sei „gespannt auf das Ergebnis“.

Das ist Andreas Mentz auch: Sowohl die Geometrie als auch der Wald „hätten was für sich“, findet er: „Und beide kann man gut realisieren.“

Für die „Nachhaltigkeit“ sei übrigens auch gesorgt: Es würden Folien mit Graffitischutz eingesetzt, erklärt Dennis Thiele, und die könnten bei Bedarf auch gereinigt werden. Allerdings, fügt Mentz an, setze man darauf, dass bei so ansprechenden Motiven Graffiti oder Verschmutzungen ausblieben.

Abgestimmt werden kann nur per Zettel und mit Angabe des Namens und der Adresse. So wird verhindert, dass jemand 100-mal abstimmt und so das Ergebnisse verzerrt. Stimmzettel und Wahlurnen finden die Ahlener im Rathaus, im Technischen Rathaus an der Südstraße, im Einkaufszentrum Kerkmann Platz und im Stadtwachtbüro an der Bahnhofstraße. Außerdem geht Innenstadtkoordinator Thomas Weyland „auf Tour“: Am Mittwoch, 20. Februar, ist er von 10 bis 12 Uhr mit Zetteln und Urne auf dem Wochenmarkt zu finden, am Dienstag, 26. Februar, von 11 bis 13 Uhr auf dem Schöneberger Platz.

Am Freitag, 8. März, werden die Stimmzettel ausgezählt. Die Umsetzung der Wandgestaltung erfolgt allerdings erst zusammen mit der Installation der neuen Beleuchtung. Und das sei ein etwas aufwendigeres Unterfangen, wie Christian Kruthoff betont.