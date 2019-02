Wehmut schwang mit bei der Spendenübergabe in den Räumlichkeiten des Hospiz im Nonnengarten mit. „Der Verein wurde 1958 gegründet und bestand somit 58 Jahre“, rechnete der ehemalige Kassierer Heinz Schulte vor. Denn Ende 2016 beschloss die Mitgliederversammlung die Auflösung, nachdem kein neuer Vorstand mehr gefunden werden konnte. Denn das bisherige Führungsteam wollte aus Altersgründen in den Ruhestand gehen, auch wenn dessen Herz noch sehr am Verein hing.

Da die noch verbliebenen 90 Mitglieder ebenfalls entweder zu betagt oder aber behindert sind, war es schwer, Nachfolger zu finden. Der alte Vorstand wickelte daher den Verein noch ab; die Liquidation war dann am 6. Oktober 2018 abgeschlossen. Die Mitgliederversammlung beschloss, das Vereinsvermögen dem Hospiz zu spenden.

Im Jahr 1958 wurde der Verein von kriegsbeschädigten Menschen als Versehrten-Sportgemeinschaft gegründet, später dann in Behinderten-Sportgemeinschaft umbenannt. Im Laufe seiner Geschichte wurden unter anderem Faustball und Sitzball angeboten, sogar eine Boßelgruppe gab es. Am Ende hatte die Sportgemeinschaft einmal in der Woche ihre Trainingsstunden für Gymnastik in der Sporthalle der Paul-Gerhardt-Schule genauso wie die Schwimmstunde im Parkbad. In Spitzenzeiten hatte der Verein über 200 Mitglieder.

Am Ende versuchte der Vorstand noch eine Fusion mit anderen Ahlener Sportvereinen, was aber nicht gelang. Umso erleichterter sind die ehemalige Vorsitzende Else Sewing , Kassierer Heinz Schulte und Schriftführerin Elisabeth Fröhlich, dass der TV „Einigkeit“ wenigstens die Schwimmsparte übernahm und so ein Großteil der Mitglieder dort weiter sportlich aktiv sein kann. Auch die Trainer, die eine besondere Ausbildung für Behindertensport haben, wechselten dorthin. „Uns hat es wehgetan. Die Behinderten sind für Sport sehr dankbar“, war auch Else Sewing froh, dass eine für alle gute Lösung gefunden wurde, von der auch viele Behinderte aus den Freckenhorster Werkstätten profitieren.

Heinz-Jürgen Fürstenau, stellvertretender Vorsitzender der Hospizbewegung, und Beisitzerin Iris Richter dankten der Sportgemeinschaft für die Spende. Der Betrag wird unter anderem für die Schulung von Ehrenamtlichen, Trauerbegleitungen und ehrenamtliche Projekte verwendet.