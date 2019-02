Gerne hängt sich das Häkchen dahin, wo es im Grunde nichts zu suchen hat: in Harry‘s Kiosk zum Beispiel. Oder Uschi‘s Lädchen. Das ist zwar nicht schön, aber mittlerweile geduldet. Oma‘s Apfelkuchen (Genitiv-S) hingegen geht gar nicht. Und auch nicht Taxi‘s (Plural-S). Im Netz gibt es ganze Seiten voll mit lustigen Beispielen – von der frischen „Anana‘s“ bis zu aktuellen „Info‘s“.

Und fast, aber auch nur fast, hätte es Ahlen an die Spitze des Rankings geschafft. Mit dem „Nicht‘s“ nämlich. Das springt mir am Donnerstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit so knallig ins Auge wie sonst „Nicht‘s“.

Das neue Schild mit altbekanntem Motto einer Gastronomie lässt mich nicht ruhen: „Nicht‘s besseres zu tun“, steht da. Selbst wenn ich Groß- und Kleinschreibung ignoriere, bleiben Fragen offen: Finde ich hier dem Nicht sein Besseres? Gibt es mehr als ein Nichts? Zwei Nichtse vielleicht? Ist nicht Alle‘s irgendwann null und nicht‘sig?

Nein, das Nicht‘s schafft‘s (!) nicht. Nach der Mittagspause wieder auf dem Weg zur Arbeit, hat sich das Nicht‘s in Nichts aufgelöst und ist verschwunden. In mir macht sich die beruhigende Gewissheit breit, dass ich nicht die einzige (nicht „einzigste!“) bin, die an orthografischer und grammatikalischer Haarspalterei Freude hat.