Einen längeren Einsatz an der Werse absolvierte die Ahlener Feuerwehr am Freitag. Die Kräfte der Hauptwache wurden um 13.28 Uhr zur Brücke an der Weststraße in Höhe Rubberts Mühle gerufen, weil ein öliger Film auf dem Gewässer festgestellt worden war. Ursache und Menge blieben zunächst unklar. Da gleich mehrere Fahrzeuge an der Promenade rund um den bunt schimmernden Film postiert wurden, fand der Einsatz die Beachtung zahlreicher Passanten. Um weiteren Schaden zu verhindern, setzten die Wehrleute vom Betonsteg an der „Werseradweg“-Station aus eine Ölsperre quer durch die Werse zur gegenüberliegenden Seite am Rathaus-Parkplatz. Insgesamt dauerte der Einsatz gut zwei Stunden.