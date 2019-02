Kommenden Sonntag, 24. Februar, wird die heiße Phase des Karnevals mit dem Seniorennachmittag in der Stadthalle eingeläutet. Um 13.30 Uhr ist Einlass; um 14.30 Uhr Programmbeginn. Drei Tage später – am Mittwoch, 27. Februar – findet an gleicher Stelle ab 15 Uhr der Kinderkarneval der Ponystation („Po-Ki-Ka“) statt.

Am Donnerstag, 28. Februar, lädt der BAS im großen Zelt auf dem Marktplatz ab 19.11 Uhr zur Weiberfastnachtsparty ein. Bis 21 Uhr bekommen die Frauen ein Glas Sekt gratis. Bis 2 Uhr nachts soll die Fete dauern. Parallel läuft auch in der Stadthalle ab 20.11 Uhr eine Weiberfastnachtsparty.

Der traditionelle Kinderkarnevalsumzug setzt sich am Samstag, 2. März, ab 14.11 Uhr vom Büz-Parkplatz aus in Marsch. Am Abend öffnen sich ab 20.11 Uhr rund um den Marktplatz die Türen für den Kneipenkarneval. Dabei sollen sich der „ACC“ und „RRP“ zunächst in der „Zisterne“, „Nett un oerndlik“ im „Meat & Greet“, „Schwarz-Gelbe Funken“ und „Kükengarde“ im Zelt, KG „Neustadt“ und KG „Freudenthal“ im Keller „Alte Liebe“ und „Pütt-Pott-Ploug“ einfinden. „Die Wege sind ja nicht weit, dass man sich dann nach einer halben Stunde mischt“, will der BAS-Vorsitzende Christian Weirowski die Anfangsordnung schnell wieder auflösen. Kapellen, die durch die Kneipen ziehen, wird es dieses Mal nicht geben.

Der Sonntag, 3. März, beginnt um 10.30 Uhr mit der Karnevalistischen Messe von „Nord-West-Humor“ in St. Elisabeth. Ab 14 Uhr sammeln sich die Gesellschaften auf dem Paul-Rosenbaum-Platz, um dann um 14.30 Uhr Richtung Marktplatz zur Stadtübernahme zu ziehen. „Ich hoffe, der Prinz hat sich etwas Besonderes ausgedacht, dass er die Stadtkasse mit Schlüssel bekommt“, hofft Christian Weirowski. Am Abend schließt sich der Galaabend der DJK „Vorwärts“ im Hof Münsterland ab 20 Uhr an.

„Ich habe eine E-Mail an Petrus geschickt, dass wir keinen Regen brauchen“, hofft Weirowski auf gutes Wetter zum Rosenmontagszug. Das Sammeln beginnt um 12 Uhr auf dem Rosenbaum-Platz; von dort wird der Aufmarsch den neuen verkürzten Weg über die Rottmannstraße zum Wetterweg nehmen, wo er sich dann formiert. Ab der Ecke Schachtstraße wird der bunte Lindwurm ab 14 Uhr starten und wieder den klassischen Weg nehmen, wie er bis vor zwei Jahren üblich war.