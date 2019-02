Zunächst aber blickte der Vorsitzende Bruno Kolekta auf das vergangene Jahr zurück, wo die Pläne zur Sauberkeit und Verschönerung ebenfalls eine Rolle spielten. Traditionell wurde der Vorgartenwettbewerb durchgeführt; die Jury prämierte zehn Teilnehmer auf dem Stadtteilfest. Auch die Sprechstunden jeden Dienstag, das Kaffeetrinken in den Wintermonaten sowie die Laubcontaineraktion gehörten zum Jahresprogramm.

In die Vorbereitung ging nun die Beteiligung am „Euregio-Projekt“ im Bereich Stadtbildpflege. Um sich ein Bild über Umsetzungsmöglichkeiten zu machen, besuchten einige Vorstandsmitglieder die Städte Enschede, Hengelo und Emsdetten. „Wir haben uns das Projekt ‚Saubere Straße‘ vorgenommen, hier insbesondere den Eckels Hof“, erklärte Bruno Kolekta. Er legte darauf Wert, dass die Menschen bei diesem Projekt mitgenommen werden.

Ergänzend dazu soll das ebenfalls neue Taschengeldprojekt, das auch in Hengelo praktiziert wird, wirken. Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren, bevorzugt aus dem Stadtteil, sollen sich daran beteiligen. Am heutigen Montag, 25. Februar, um 17 Uhr ist mit interessierten Jugendlichen eine erste Gesprächsrunde anvisiert, wo diese auch eigene Vorstellungen mit einbringen können. Ihr Mitwirken soll mit geplanten fünf Euro pro Stunde honoriert werden. Ziel ist, die Sauberkeit im Viertel zu erhöhen. „Wir haben nur einen Planeten, um den wir uns kümmern können“, sieht Schriftführer Hermann Huerkamp wegen der steigenden Altersstruktur der Viertelbewohner Umsetzungsprobleme. In diese Lücke könnten die Jugendlichen dann stoßen. Für beide Projekte wird die MIG Förderungen sowohl bei der „Euregio“ als auch beim städtischen Fonds für bürgerschaftliches Engagement beantragen.

Bruno Kolekta teilte zudem mit, dass der Mietstreit von 2015 mit „Vivawest“, in dem es um unberechtigte Mieterhöhungen ging, inzwischen beigelegt ist. Er ergänzte, dass „Vivawest“ plane, ein neues Mietobjekt am Stegerwaldplatz zu errichten, das allerdings nicht im Sozialen Wohnungsbau umgesetzt werden soll.

Den Verein betreffend informierte der Vorstand darüber, dass Lothar Rolf sich auf eigenen Wunsch als stellvertretender Vorsitzender zurückgezogen hat. Kassierer Reiner Müller wird bis zu den kommenden Wahlen im Jahr 2020 diese Aufgabe zusätzlich wahrnehmen. Der Verein zählt aktuell 120 Mitglieder.