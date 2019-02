Novum in der KG-Geschichte

Zum ersten Mal in der über sieben Jahrzehnte währenden Geschichte von „Klein-Köln“ hat die Karnevalsgesellschaft ihr neues Prinzenpaar auf Ahlener Territorium proklamiert: Dennis I. (Leinkenjost) und Annabell I. (Brockhues) erlebten am Samstag eine fulminante Amtseinführung.

Schon im zarten Alter von fünf Jahren begann Dennis Leinkenjost seine Karriere als Fußballer bei der TuS Westfalia, die er heute noch in den Alten Herren verstärkt. Nach seiner Grundschulzeit in Vorhelm wechselte er zur Realschule St. Martin nach Sendenhorst und begann später eine Lehre bei der Firma „Veka-Plast“ als Werkzeugmechaniker. Mittlerweise ist er Meister für Feinwerkmechanik. Mit 18 Jahren wurde Leinkenjost Mitglied der Prinzengarde, seit zwei Jahren ist er im Elferrat und im Vorstand der KG „Klein-Köln“ aktiv. 2014 heiratete der Vollblutkarnevalist, der im vorigen August seinen 30. Geburtstag feierte, seine langjährige Freundin Janina, mit der er bereits zwei Kinder hat, drei und eineinhalb Jahre alt.

Auch Annabell Brockhues hat eine närrische Vorprägung. Mit sechs Jahren trat sie in die „Mininixen“ ein, durchlief alle weiteren Tanzgarden und schloss eine Tätigkeit als Tanztrainerin an. „Sie war zweimal nicht beim Vorhelmer Karneval dabei, das war schrecklich für sie“, bemerkte Detlef Kahl. Ihr Studium, das sich der Schulausbildung in Vorhelm, Ahlen und Münster anschloss, habe die heute 26-Jährige „durch die ganze Welt“ geführt. Nebenbei arbeitet sie heute als freiberufliche Journalistin. Das neue Prinzenmariechen begleitet als Betreuerin auch das Vorhelmer Jugendlager.

Prinzenproklamation bei der KG „Klein-Köln“ 1/21 Die Vorhelmer Narren begrüßten Dennis I. und Annabell I. als neues Prinzenpaar. Foto: Christian Wolff

Das Motto „,Klein-Köln' tanzt aus der Reihe“ passte am Samstagabend wie die Faust aufs Auge – und das in gleich mehrfacher Hinsicht. Nicht nur die Tatsache, dass aufgrund fehlender Möglichkeiten im Dorf erstmals eine Vorhelmer Gala in der Wersestadt gefeiert wurde, sondern auch die Beteiligung von gleich drei Sitzungspräsidenten an einem Abend war zweifellos ein Novum in der KG-Geschichte. So stellte sich Annabell Brockhues – noch nicht in Mariechen-Garnitur – als Nachfolgerin von Sitzungspräsident Detlef Kahl vor, der im Vorjahr seinen Rückzug angekündigt hatte. Doch da die junge Nachfolgerin wenig später überraschend an der Seite von Dennis Leinkenjost als neue Narrenfürstin in Erscheinung trat, musste Kahl unplanmäßig wieder ans Mikrofon. Glücklicherweise ließ ihn ein kompetenter Prinzengardist nicht im Regen stehen: Felix Demski sprang einmalig ein und schulterte die gesamte weitere Moderation mit Bravour .