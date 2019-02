Im „Exil“ urzeitlich aus der Reihe getanzt

In diesem Jahr lief alles anders: „Klein-Köln“-Karneval außerhalb der Dorfgrenzen, Pendelbusverkehr mit Baustellen-Umweg, schmerzlich vermisste Geistlichkeit im Publikum und gleich drei Sitzungspräsidenten, die sich nacheinander das Mikrofon hin- und herreichten. Und dennoch: Mit über 400 Gästen, die beste Stimmung mitbrachten, platzte der Ausweichstandort „Hof Münsterland“ am Samstagabend aus allen Nähten.

Das Fazit vorweg: Mit einem komplett aus eigenen Reihen gestemmten Programm und aufwendiger Dekoration haben die Vorhelmer auch an ungewohntem Ort ein mitreißendes Programm auf die Beine gestellt, das bei Stadtprinz Uwe I. und Festwirt Bernd Overmann uneingeschränktes Lob fand.

Dass das Thema „Neue Mehrzweckhalle für Vorhelm“ angesichts der Raumnot im Dorf immer wieder, wenn auch unterschwellig, aufs Tapet kam, stand außer Frage. Leon Schwarte brachte im Gedicht zum Jahresmotto „,Klein-Köln‘ tanzt aus der Reihe“ genau das auf den Punkt, was wohl alle Freunde des Vorhelmer Karnevals – nicht nur diesen Abend – umtrieb. In Reimform griff er die Schließung des Gasthauses Pelmke und das erzwungene „Auswandern“ ins „Exil“ nach Ahlen auf und erntete tosenden Applaus. Mit einer Einlage von Peter Alexanders Schlager „Die kleine Kneipe“, die Schwarte gemeinsam mit Freunden intonierte, erinnerte der Redner treffend an gute alte Zeiten.

Nach dem Streit zwischen dem Bürgerausschuss zur Förderung des Ahlener Karnevals (BAS), der die „Klein-Kölner“ seit dem Vorjahr von Rathaussturm und anderen Veranstaltungen ausschließt, war es für das nach dem plötzlichen Tod von Helmut Krainski verbliebene Präsidium kein leichter Schritt, die beiden Haupttage des Vorhelmer Karnevals nach Ahlen zu verlegen. Die Aktiven blickten jedoch motiviert nach vorne, schmückten den „Hof Münsterland“ in liebevoller Manier, schufen eine aufwendige Kulisse für die Prunksitzung.

Nur ungern machte das Vorjahres-Prinzenpaar Kai Vogt und Lena Zumholte die Bühne frei für die Nachfolger. „Es hat richtig Spaß gemacht“, bekannte das scheidende Mariechen, bevor Dennis I. (Leinkenjost) und Annabell I. (Brockhues) unter tosendem Applaus in den Saal einzogen. Geehrt wurden zudem Ela Papenfort (Arnemann) und Heinz Beste, die vor 50 Jahren das Prinzenpaar bildeten.

Gala-Prunksitzung der KG „Klein-Köln“ 1/120 Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Zum ersten Mal in über 70 Jahren feierten die Vorhelmer Narren ihr Hochfest in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Für nicht minder große Beifallsstürme sorgten die humorvollen Beiträge der Abteilungen, die fast durchweg mit Zugaben dienen mussten. So setzten die Senatoren ihr Publikum in eine Zeitmaschine. Ziel: Urzeit, in der es schon handfeste Beziehungskonflikte gab. Als Indianer begeisterten die „Hellbachfunken“, worauf die „Hellbachhexen“ vor Augen führten, wie sie nach durchzechten Nächten auf die eine oder andere aus ihren Reihen verzichten müssen. „Hellbachnixen“ und „Hellbachkrähen“ als Polizei rundeten das Tanzprogramm gekonnt ab. Gradios auch: Kapelle Arnemann mit einem „umtextfreudigen“ Benjamin Jäger.

Überraschungsgast des Abends war Michael Jackson, dargestellt vom erst 14-jährigen Ruben Ulrich. Zu den Songs „Billie Jean“ und „Smooth Criminal“ imitierte er den „King of Pop“ in Perfektion. „Niemals geht man so ganz“ ließ später die Prinzengarde ertönen – und stimmte nach mehr als drei Stunden auf das große Finale ein. Danach ging‘s freilich munter weiter. Die Bühne wurde zur Tanzfläche, die Theke der gefragte Treffpunkt.

„ Es hat richtig Spaß gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht. “ Lena Zumholte