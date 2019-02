Wie man eine Beziehung ins Aus navigiert

Wenn im Pfarrheim St. Elisabeth im Karneval die närrischen Weiber losgelassen sind, dann heißt es „Bühne frei“ für die Frauengemeinschaft ( kfd ) St. Elisabeth, deren Mitglieder stets ein tolles Programm auf die Beine stellen. So war es auch am Freitagabend wieder rappelvoll in der „Lisbeth-Hütte“, keine Besucherin, die nicht verkleidet gewesen wäre. Zu Beginn gab es einen Wermutstropfen. Moderatorin Christine Bodewig verabschiedete Elisabeth Pollmeier mit einem Präsent. Sie war jahrelang ein fester Bestandteil des Bühnenprogramms und ging nun in den karnevalistischen Ruhestand.

Raus aus dem Bademantel, ab ins Wasser: Dabei präsentierten die „Swimming Flippers“ ihre Schwimmkunststücke als Trockenübung. Die Badeanzüge aus der Zeit der vorletzten Jahrhundertwende waren ein Hingucker.

Ist der Schönheitswahn in Hochglanzillustrierten noch normal? Christine Bodewig und Claudia Fiedler gaben beim Messen diverser Körperteile darauf ihre eigene Antwort: „Wir sind in einem Alter, wo wir machen können und dürfen, was wir wollen.“ Was für unglaubliche Geschichten sich wohl manchmal an der Himmelspforte abspielen, durfte das weltliche Publikum im Saal erleben, als Petrus entscheiden musste, wer kommt rein in den Himmel oder nicht.

Zum Sängerinnenwettstreit traten die „Barthelfrauen“ als Gäste an. Wer ist stimmgewaltiger? Die dreifache Mireille Mathieu oder die dreifache Nana Mouskouri? Wofür Tupper-Dosen alles gut sind, wusste Christine Bodewig, was dagegen Thermomixe nicht können, auch. „Die Tupper-Urne mit durchsichtigem Deckel ist für Opa, der hat immer so gern aus dem Fenster geschaut“, stellte sie trocken fest. Die Theatergruppe Schäfer überraschte auf enger Bühne mit Körperbewegung in ausgefeilter Koordination. Da durften sogar auch Männer ran. „So viel Energie sprengt fast unsere Bühne“, zeigte sich Christine Bodewig begeistert.

Gerti Kazmierczak alias Frida Braun hatte so ihre Mühe mit den körperlichen Malessen ihres Mannes auf einer Party, beim anschließenden Auto-Navi-Sketch kam zutage, wie ein Bordcomputer schon vor Fahrtantritt mit seiner Erinnerungsfunktion die Beziehung eines Paares ins Aus navigieren kann. Geht der Partner mit seiner Ex fremd oder nicht?

Frau entspannt, Mann kommt gerannt – so oder so ähnlich könnte man die Liegestuhlposse am Pool des Ferienhotels benennen. Schließlich tut der Mann alles, die Wünsche seiner Frau zu erfüllen und bleibt so in Dauerbewegung. Vögel haben keine Flugangst? Denkste! Tochter Flugente wurde in der Schlussnummer beim Blick auf die Erde ständig schlecht. Es war zugleich der Abflug aus dem Programm hin in noch gemütliche Feierstunden.