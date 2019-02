Familiäre Regentschaft

Der Vorhelmer Karneval der KG „Klein-Köln“ hat am Sonntagnachmittag mit Kinderprinz Nick I. (Fährenkemper) und Kindermariechen Pauline I. (Siebert) seine neuen Kinderregenten proklamiert.

Zusammen mit ihren einen Tag zuvor bereits gekürten Amtskollegen – Prinz Dennis I. (Leinkenjost) und Prinzenmariechen Annabell I. (Brockhues) – zogen die Nachwuchsregenten unter großem Jubel im „Hof Münsterland“ ein. Ihren Abschied musste dagegen das vorjährige Kinderprinzenpaar Till I. (Schnückel) und Hanna I. (Wiethaup) nehmen. „Prinz zu sein in Vorhelm ist das Beste“, beteuerte Till I. und Hanna I. bekannte: „Auch ich bin traurig, dass es zu Ende geht.“ Damit war die Bühne frei für ihre Nachfolger, wobei Kinderprinz Nick I. eines ganz deutlich machte: „Liebe Kinder, heute haben wir das Sagen!“ Kindermariechen Pauline I. freute sich schon auf eine „schöne Session“.

Bei der Vorstellung durch die Sitzungspräsidenten André Kaldewei und Tom Kocker, die beide in Dschungelverkleidung moderierten, stellte sich heraus, dass der zwölfjährige Nick schon als Fünfjähriger seine Fußballerkarriere bei der TuS Westfalia Vorhelm begann. Er besucht derzeit die siebte Klasse der Realschule St. Martin in Sendenhorst. Karnevalistische Gene bekam er von Mutter Jeanette in die Wiege gelegt. Nick war zudem schon Mitglied im Kinderelferrat.

Pauline I. kommt aus einer karnevalistischen Familie, denn sowohl Mutter Anke als auch Vater Dirk sind bei der KG „Klein-Köln“ aktiv. Pauline ist 13 Jahre alt und besucht ebenfalls die siebte Klasse der Realschule in Sendenhorst. Sie ist musikalisch und spielt Saxophon. Tänzerisch gehörte sie den „Peppinis“ und „Mininixen“ an, tanzt zurzeit bei den „Hellbachsternen“. Prinz und Prinzenmariechen verbindet das Familiäre: Sie sind Cousin und Cousine.

Kinderkarneval der KG „Klein-Köln" 1/31 Nachdem die Narren vom Hellbachstrand bereits einem neuen Regentenpaar huldigen, präsentiert auch der Nachwuchs der KG „Klein-Köln" neue Tollitäten. Foto: Ralf Steinhorst

Der Kinderkarneval der „Klein-Kölner“ zeigte ein weiteres Mal, wie viel Wert die Vorhelmer Karnevalisten auf ihre Garden legen. Das fing bei den „Mininixen“ mit ihrem Piratentanz an, führte über die „Peppinis“, die sich allesamt als Tiere der Savanne präsentierten, bis hin zu den „Hellbachsternen“, die mit ihrem Showtanz eine mitreißende Rock’n‘Roll-Performance boten. Die „ACC-Minis“ waren als Gäste der sessionsführenden Ahlener Gesellschaft ebenfalls eingeladen.

Der Kinderelferrat brachte einen Powertanz zur Musik der Serie „Haus des Geldes“ auf die Bühne. Ruben Ulrich ließ mit seinem Tanz den „King of Pop“ Michael Jackson auferstehen. „Ich würde gern so gut tanzen können“, bekam Sitzungspräsident André Kaldewei nicht nur bei dieser Nummer große Augen.

Nele Heuser und David Reinke brachten ein vielumjubeltes Gesangsduett mit Titeln aus dem Musical „König der Löwen“ auf die Bretter. Bewegung für Jung und Alt hatten dagegen die beiden Sitzungspräsidenten mit ihrem Mitmachtanz „Schischiwa“ in die Reihen des Saales gebracht.

Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch des Ahlener Kinderprinzenpaares Mika I. (Behrndt) und Stella I. (Pohlmann) mit Standartenträgerin Emely Rebbert. Zusammen mit den Vorhelmer Kinderregenten Nick I. und Pauline I. war damit die gesamte „Kinderkraft“ des Ahlener Karnevals auf der Bühne versammelt.