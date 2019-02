Mehr als 50 Ehemalige beim BIT

Schule – Abi – und danach? So hieß das Motto des diesjährigen Berufsinformationstag am Gymnasium St. Michael, und genau um diese Frage des „danach“ ging es schließlich den jungen Leuten, die sich am unterrichtsfreien Samstag auf den Weg zur Schule gemacht hatten.

Der BIT, wie der Tag kurz genannt wird, erfuhr in diesem Jahr bereits seine 15. Auflage. Breit aufgestellt, fachlich versiert und kompetent präsentierten sich mehr als 50 Ehemalige der Schule, um der aktuellen Schülergeneration der Oberstufe ihren Studien- und Berufsweg, aber auch Berufsalltag zu vorzustellen.

Gut gefüllt war die Aula, als unter Beteiligung der Schulleiterin Mechtild Frisch und der Studien- und Berufsorganisatorin Eva-Maria Liebing der Vorsitzende des Ehemaligenvereins Gerd Buller die von nah und fern angereisten Referentinnen und Referenten vorstellen konnte. Selbst aus Berlin, Tübingen, München und sogar von der Universität Oslo hatten sie den Weg an ihre alte Schule nicht gescheut.

Der Ehemaligenverein legt bei der Veranstaltung Wert darauf, insbesondere Referenten aus den eigenen Reihen, also ehemalige Schüler vom St. Michael für diesen Informationstag zu gewinnen. Das hat auch in diesem Jahr wieder hervorragend geklappt. Unter den Experten befanden sich sowohl die Auszubildende im ersten Lehrjahr, der Medizinstudent oder die Lehramtsanwärterin genauso wie der Juraprofessor, Unternehmensberater oder Vorstand einer Aktiengesellschaft. Von A wie Automobilverkäuferin bis Z wie Zahnärztin reichte wie auch im vergangenen Jahr das Angebot der 35 unterschiedlichen Berufsfelder, von denen sich die Jugendlichen je drei unterschiedliche Bereiche auswählen konnten, um in einem dreiviertelstündigen Gespräch Einzelheiten über den persönlichen Werdegang der Referenten zu erfahren, sich aber auch über Zugangsbedingungen an verschiedenen Hochschulen und Anforderungen in Ausbildungsberufen zu informieren.

Mit dieser „etwas anderen Berufsberatung“ vermittelt der Ehemaligenverein ein niederschwelliges Angebot, das den Schülern ermöglicht, unbefangen auf die berufserfahrenen Experten zuzugehen, verfügen doch beide Seiten über den gleichen Background, was schulische Ausbildung und Umgebung betrifft.

Auch ein Smalltalk über die gemeinsam erlebten Lehrer oder die ähnlichen Unterrichtssituationen lockert die mögliche Gesprächshemmung und ermöglicht eine Begegnung auf Augenhöhe.

Natürlich können sich auf dieser Ebene durchaus auch Kontakte zu Unternehmen für spätere Praktikums- oder Ausbildungsplätze ergeben. Bei einem abschließenden zwanglosen Gespräch unter den Verantwortlichen und Referenten wurde bereits ein erstes Feedback gezogen und über Verbesserungsvorschläge für eine nächste Veranstaltung diskutiert, damit es auch 2020 wieder heißt: „Schule – Abi – und danach? Die etwas andere Berufsberatung.“