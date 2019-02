Helene Fischer in der „neuen“ Stadthalle?

Das Bühnenprogramm hatte der Bürgerausschuss zur Förderung des Ahlener Karnevals (BAS) in Kooperation mit der städtischen Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ zusammengestellt. BAS-Boss Christian Weirowski und BAS-Säckelmeisterin Angelika Grinsch führten gemeinsam durch den Nachmittag. Nach dem Auftritt des Tanzmariechens Chiara von der KG „Nett un oerndlik“ zog die „Kükengarde“ mit dem Kinderprinzenpaar Mika I., Stella I. und Standartenträgerin Emely ein, sang mit den Senioren sein Prinzenlied. Die mittlere Garde der KG „Ahlener Carnevals-Club“ (ACC) zeigte noch vor dem Tanzmariechen Leonie der KG „Freudenthal“ ihr Können. Aus der Redaktion des Warendorfer Lokalfunks blickte anschließend Chefredakteur Frank Haberstroh zehn Jahre voraus und stellte seine Zukunftsideen in der Bütt vor. Er sah Helene Fischer in der „neuen Ahlener Stadthalle“ auftreten, die Landesgartenschau auf dem Zechengelände stattfinden und noch so manch andere skurrile Idee Wirklichkeit werden.

Schunkellieder, die fleißig mitgesungen wurden, legte zwischendurch immer wieder Uwe Kloß auf. Nachdem die Jugendgarde der „Schwarz-Gelben Funken“ von den Senioren im Saal gebührend mit Applaus für ihren Auftritt belohnt worden war, zog Stadtprinz Uwe I. (Beyer) mit seinem Gefolge samt der Prinzengarde und der Prinzenkapelle „Happy Trumpets“ ein. Auf dem Weg zur Bühne verschenkte Seine Tollität Rosen und verteilte kräftig Süßigkeiten unter den Besuchern.

Friedrich Krämer, der nicht nur bei seiner KG „Pütt-Pott-Ploug“ (PPP) für Ordnung auf der Bühne, sondern auch beim Seniorenkarneval schon immer für „klar Schiff“ sorgt, bekam den Prinzenorden und ein dickes Dankeschön für sein ehrenamtliches Engagement. Ein Präsent nahm auch Christian Weirowski bei seinem letzten Auftritt im Seniorenkarneval von Prinz Uwe I. entgegen. „Außerdem bekommst du Freikarten für den nächsten Seniorenkarneval geschenkt“, versprach Uwe I. dem BAS-Boss, der in der kommenden Session nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidieren wird.

Der Vorstellung des PPP-Tanzduos Jessica und Rebecca folgte eine Stimmungsrunde mit den „Happy Trumpets“, die die Narren zum Schunkeln brachte. Ein Präsent übergaben die Sozialausschuss-Vorsitzende Manuela Esper und Cristina Loi aus der Leitstelle an Norbert Ossenbrink, den jahrelangen Sponsor der Lebkuchenherzen, die an die Senioren verteilt werden. Der wiederum hatte vier riesige Lebkuchenherzen mitgebracht, die er an seine Ehefrau Beate, Christian Weirowski und an Carsten und Uschi Hensch übergab. Das Ehepaar Hensch übernimmt nämlich in Zukunft das Lebkuchen-Sponsoring von Norbert Ossenbrink.

Anschließend sorgten die „Dancing Mamis“ von den „Schwarz-Gelben Funken“ mit ihrem Showtanz für große Begeisterung. Die erhielten auch Nadine Burian und Alexander Bußmeier für die Schlager, die sie gemeinsam mit den Senioren sangen.

Bei der letzten Bühnendarbietung eroberten jeweils zehn Tänzerinnen und Tänzer der „Dance Academy“ aus Reihen der KG „Nett un oerndlik“ mit Unterstützung der KG „Neustadt“ die Bühne. Mit rasanten Bewegungen, die teilweise Artistik beinhalteten, fegte die von Michael Rose angeführte Truppe über die Bühne.