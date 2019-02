Lücke bei den „Krähen“ spontan geschlossen

Es zeugt von großer Kreativität, was Ex-Prinz und Senator Josef Remmert innerhalb eines Tages zu Papier bringt: Jedes Jahr fasst er unter dem Titel „Am Tag danach“ in Reimform zusammen, welche Höhepunkte die Gala-Prunksitzung der KG „Klein-Köln“ zu bieten hatte.

„Ich habe noch bis eben daran gefeilt“, verriet Remmert am Montagmorgen kurz vor Beginn des Prinzenfrühstücks im Hotel-Restaurant Witte, das mit über 60 Teilnehmern aus den eigenen Reihen deutlich Zuwachs bekommen hatte. An der Spitze der bunten Gästeschar baten natürlich die amtierenden Regenten zu Tisch – Prinz Dennis I. (Leinkenjost) und Prinzenmariechen Annabell I. (Brockhues) sowie Kinderprinz Nick I. (Fährenkemper) und Kindermariechen Pauline I. (Siebert).

Zuvor jedoch hatte der Vizepräsident Detlef Kahl das Wort. Dabei lobte er Einsatzbereitschaft und Zusammenspiel aller Aktiven – von den Vorbereitungen über das Schmücken des Festsaals bis hin zur Umsetzung der vielseitigen Programmpunkte am Samstag und Sonntag. Und er sprach eine Gratulation aus: Janina, die Frau des amtierenden Prinzen, feierte an diesem Montag ihren Geburtstag. Gratulationen und frohe Mienen kamen selbstverständlich von allen Tischen, als der Ehrentag verkündet war. Nur Ex-Präsident Christoph Kaldewei hatte offenbar keinen „Clown gefrühstückt“ und speiste lieber, ohne den gewohnt frohen Blick ins „Auge der Öffentlichkeit“ zu werfen.

Prinzenfrühstück der KG „Klein-Köln“ 1/23 Beim Prinzenfrühstück zogen die Vorhelmer Karnevalisten eine erste Bilanz ihrer „Tollen Tage“. Foto: Christian Wolff

„Der Programmpunkt der ,Hellbachkrähen‘ hatte kurzfristig einen Ausfall zu beklagen“, verriet Kahl, um im gleichen Atemzug Anke Siebert zu nennen, die als tanzfreudiger Ersatz spontan eingesprungen war. Sie erhielt – neben Martina Kahl und Steffi Kriemann als unterstützende Kräfte hinter den Kulissen – ein Extra-Lob und Orden des Prinzenpaares. Worte der Anerkennung sprach Detlef Kahl auch für Sebastian Krainski, der bei der Gala die Narrenkappe seines Vaters, des im Vorjahr kurz nach der Session verstorbenen Präsidenten Helmut Krainski, in den Saal geleitete. „Ich fand, das war eine sehr schöne Geste“, so der Vize. Und Matthias Bornemann hob er kurz darauf hervor, weil er die Fenster im weißen Saal des „Hofes Münsterland“ mit blickdichten Gardinen ausgestattet hatte. Denn nur so konnte das Geheimnis um die neuen Tollitäten bis zur letzten Minute gewahrt bleiben.

Nach schmackhafter Pause mit sonnigen Momenten auf Wittes Terrasse trug Josef Remmert seine Bilanz vor, in der jeder Programmpunkt zur Geltung kam: „Jetzt tritt die Senatorenriege an, Steinzeitmenschen Mann für Mann. Wilde Gesellen, gezottelt, zerzaust, sie haben gezeigt, wie man früher gehaust“, heißt es da. „Die nächste Nummer ist ganz neu: Michael Jacksons Cover-Boy. Ruben heißt der junge Mann, er kommt beim Publikum gut an“, hebt er den Beitrag des 14-jährigen Überraschungsgasts hervor. „Eine Bemerkung sei noch angebracht – mit Komplimenten: Alles wie immer selber gemacht!“ Keine Frage, dass dem dichtenden Chef der Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände dicker Applaus zuteil wurde, bevor die geballte Narrenschar weiterzog – zum Seniorenkarneval im Pfarrheim.