Ein technischer Defekt in einer Steckdose hat in der Nacht zu Dienstag einen Brand in einem Einfamilienhaus auf dem Dillweg ausgelöst. Kurz nach Mitternacht entzündeten Funken zunächst eine Matratze, berichtete die Polizei. Mit einem Feuerlöscher habe der 57-jährige Hausbewohner die Flammen zwar ersticken können, doch ein unerkanntes Glutnest entfachte das Feuer erneut und setzte nun einen Vorhang in Brand. Aber auch den konnte der Bewohner schließlich selbstständig löschen.

Die alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr einschreiten und überprüfte die Brandstelle nach weiteren Glutnestern.

Da die 50-jährige Hausbewohnerin über Atemprobleme klagte, brachten Rettungskräfte sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Nach Schätzung der Polizei entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Das Haus blieb bewohnbar.