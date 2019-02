Mit 94 noch ganz jeck mittendrin

So wurde der Nachmittag zu einer bunten Mischung aus Sketchen, von Senioren selbst präsentiert, und Einlagen der Jecken vom Hellbachstrand. Hildegard Prahl von der KAB und „Klein-Kölns“ Vizepräsident Detlef Kahl wechselten sich hierbei harmonisch in der Moderation ab.

Die „Seniorenmodels“ zeigten so, wie verschiedene Kleidungsstücke auch gerne mal modisch zweckentfremdet getragen werden können. Warum nicht mal eine lange Unterhose als Schal oder Nierenschützer nutzen? Käthe Glinka hob die Vorzüge einer dauerhaften Kreuzfahrt gegenüber dem Verbringen des Lebensabends in einem Seniorenheim hervor. Das ist, kein Witz, vom Tagessatz sogar günstiger, wie sie errechnet hatte: „Auf der AIDA fahr ich hin, wohin ich will“, war ein weiteres Argument zu dem ganzen Luxus an Bord. „Sogar die Beerdigung gibt’s umsonst – ab über die Reling und gut ist.“ Ihr Talent als Maklerin bewies Marlene Heimann, die das verfallene Haus von Käthe Glinka lustvoll an einen Käufer bringen wollte. Da wurde das Loch im Dach in der Expertise schon mal zur großen Freiluftdusche im Obergeschoss gemacht.

„Wir haben einen Strauß karnevalistischer Darbietungen mitgebracht“, begrüßte Detlef Kahl die närrischen Senioren nach dem Einzug der Karnevalisten. Zunächst aber wurden die neuen Vorhelmer Tollitäten vorgestellt: Karnevalsprinz Dennis I. (Leinkenjost) mit seinem Prinzenmariechen Annabell I. (Brockhues) und auch Kinderprinz Nick I. (Fährenkemper) mit Kindermariechen Pauline I. (Siebert).

Seniorenkarneval in Vorhelm 1/23 Mit der KG „Klein-Köln" feierten die Vorhelmer Senioren am Montag ihren Karneval.

Zwar heißt das Sessionsmotto „KG ,Klein-Köln‘ tanzt aus der Reihe“, aber die verschiedenen Garden der Gesellschaft imponierten mit ihren Tänzen in wohlgeordneter Reihe. Wobei die einzelnen Formationen „Mininixen“, „Peppinis“ und „Hellbachnixen“ in reduzierter Besetzung antraten, weil der Platz im Pfarrheim etwas beschränkt ist. Nicht minder begeisterten sie allerdings die Senioren.

Diese kamen dann richtig ins Schunkeln, als Alt-Präsident Christoph Kaldewei die Bühne betrat. „Für 500 Euro soll ich hier fünf Lieder singen“, frotzelte er mit imitierten Euro-Scheinen in der Hand. Was folgte, war dann wieder Tradition: Die Lieder „Wir holen den Dom nach Vorhelm“ und „Met Tresken“ aus der Feder von Willi Arnemann und Berni Lütke-Coßmann rissen mit. Die Prinzenorden an die ältesten Teilnehmer bekamen in diesem Jahr Thea Hellweg (94) und Reinhard Hatscher (86) von den Tollitäten verliehen. Auch Pfarrer Michael Kroes bekam die zwei begehrten Prinzenorden umgehängt.