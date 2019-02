Frauenpower wie nie zuvor

Gegenwehr? Keine Spur! Wenn so ein Sonnyboy wie Stadtprinz Uwe I. die „AZ“-Redaktion stürmt, dann wird ihm höchstens ein fröhliches Hodi odi ohh di ho di eh aus dem Prinzenlied „Hulapalu“ entgegengeschmettert. Und ein dreifaches Ahlensia Helau natürlich.

Denn der Unterstützung der schreibenden Zunft kann sich das närrische Oberhaupt in den tollen Tagen absolut gewiss sein, wie Redaktionsleiter Peter Harke zusichert.

Ihm fällt zudem auf, dass sowohl Stadtprinz als auch das Kinderprinzenpaar in dieser Session mit weiblichen Standartenträgern unterwegs sind. Und wenn auch des großen Prinzen Begleitung Martina (Matz) zurzeit von einem anderen Bacillus als der Karnevalitis befallen ist, könnte diese Frauenpower doch ein Zeichen für ein nahendes Stadtprinzenpaar sein?!

Redaktionssturm 1/42 Stadtprinz Uwe I. stürmt samt Gefolge die Ahlener Stadtredaktion. Foto: Ulrich Gösmann

Das dauert noch, findet hingegen „AZ“-Narrensekretär Ralf Steinhorst: „In Sachen Frauen in Prinzenstellung ist der Ahlener Karneval ja leider sehr träge.“ Eine Paar-Premiere gebe es wohl erst, wenn Kinderprinz Mika I. nach Kinderkönig und Kinderkaiser zum Stadtprinzen avanciert und Ihre Lieblichkeit Stella I. dann wieder an seiner Seite steht. Na, das kann ja noch dauern. . .

Aber warum so weit in die Zukunft schweifen, wenn der Spaß so nah liegt? Uwe I. genießt nämlich jeden Tag seiner Regentschaft und dankt dem Team der „AZ“ mit der Verleihung von Prinzenorden und Pins.

Mika I., Stella I. Standartenträgerin Emely haben aber noch mehr mitgebracht: ihr Kinderprinzenlied „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ nämlich. Damit machen sie allen eines ganz klar: „Wir erobern jetzt den Karneval!“