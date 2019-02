Begrenzung auf maximal 50 Bewohner

Die Leiterin des Fachbereichs Jugend und Soziales im Rathaus, Ulla Woltering , stellte am Montag im Dolberger Ortsausschuss den Stand der Diskussion zur „Weiterentwicklung des kommunalen Konzeptes der Stadt Ahlen zur Integration von Geflüchteten vor“, wie der Ar­beitsauftrag einer vor einem Jahr nach einem ersten „Bürgerforum“ in der Lamberti­schule ins Leben gerufenen Entwicklungsgruppe lautet. Das Gremium, das bisher zweimal getagt hat, setzt sich zusammen aus Vertretern der Verwaltung, der Kommunalpolitik, des Fördervereins für Geflüchtete Ahlen, der Geflüchteten selbst sowie der Nachbarschaft des Übergangswohnheims in Dolberg. Als externer Berater wurde Armin Kortemeyer von der Stadt Münster hinzugezogen.

Da die Betreuung der Asylsuchenden in Ahlen „nahezu reibungslos“ funktioniere, habe man sich bei den Beratungen auf die Frage der Un­terbringung konzentriert, erklärte Ulla Woltering, und über die GU am Hermesweg sowie mögliche Alternativstandorte diskutiert. Verschiedene Immobilien, die sich u.a. im Eigentum der Stadt befinden, seien auf ihre Eignung bezüglich der Lage oder die anfallenden Investitions- und Betriebskosten geprüft worden. Aufgrund der Empfehlungen der Entwicklungsgruppe schlage die Verwaltung jedoch „aus Gründen der Wirtschaftlichkeit“ und angesichts der dort bereits getätigten Investitionen im Ergebnis vor, die Einrichtung im Lambertidorf weiter zu betreiben, mit der Begrenzung auf 50 Bewohner bei ei­ner Aufenthaltsdauer von vier Monaten. In dieser Zeit nähmen die Geflüchteten an Sprach- und Integrationskursen teil, würden sie durch begleitete Einkaufstouren oder Behördengänge an das Alltagsleben in Deutschland herangeführt. Während dieser Eingewöhnungsphase sei es ei­gentlich „unerheblich“, wo sich die Unterkunft befindet, meinte Woltering.

FWG-Chef Heinrich Artmann kritisierte dagegen erneut die „Abseitslage“ der ehemaligen Hofstelle: „Die Integration wäre in der Stadt einfacher.“ Dies sei auch „einhellige Meinung“ in der Entwicklungsgruppe gewesen. Artmann monierte, dass sich dies nicht im Protokoll und in der Vorlage niederschlage. Auch Ulf Rosenbaum warf der Verwaltung vor, sie setze sich über die Ergebnisse der Gruppensitzungen „komplett hinweg“. Uwe Maschelski (SPD) mutmaßte, Ziel von CDU und FWG sei es nur, die Unterkunft „aus Dolberg raus­zubekommen“. Dagegen verwahrte sich Heinrich Nigges (CDU): „Fremdenfeindlichkeit lassen wir uns nicht in die Schuhe schieben. Das ist voll daneben.“

Vor dem Hintergrund der drastisch zurückgegangenen Zuwanderungszahlen werden der Stadt aktuell circa sechs Personen monatlich zugewiesen. Bei einer kurzfristigen Erhöhung der Zuweisungen könnte die Belegung in Dolberg vorübergehend auf 100 Menschen erhöht werden, schlägt die Verwaltung weiter vor. Wenn absehbar wäre, dass dauerhaft wieder mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen, könnte der Rat die Eröffnung einer zweiten Einrichtung im Stadtgebiet beschließen. Hierfür werde die Bodelschwinghschule weiter im Stand-by-Modus vorgehalten, die binnen sechs Monaten wieder in Betrieb gehen könnte. Alternativ oder ergänzend könnte eine weitere Gemeinschaftsunterkunft in Leichtbauweise für den kurzfristigen Aufenthalt von rund 50 Personen errichtet werden.