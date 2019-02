Närrische Urgesteine gehen in Ruhestand

Sie sind eine echte Legende im Ahlener Karneval : die „Freudenthal-Parodis“. Nach 45 Jahren hören die närrischen Sänger aus gesundheitlichen und Altersgründen auf. Beim Treffen der Ex-Tollitäten am Dienstagabend im Prinzensaal im Rathaus gaben Manfred Sewing und Hans Duwentester ihren Entschluss bekannt. Und blickten dann auf ihre unnachahmliche Weise auf ihre Zeit in der „ Narrhalla Ahlensis“ zurück.

Mit großer Hochachtung nahmen die Ex-Stadtprinzen, BAS und Bürgermeister Dr. Alexander Berger diese Entscheidung zur Kenntnis. Beim letzten Lied der „Parodis“ standen alle auf und es gab lange „Standing Ovations“. Aber das war nicht alles: Zwei große Präsentkörbe hatte Alexander Berger mitgebracht und für die Ex-Tollitäten überreichte Karl-Heinz „Carlo“ Wilk einen extra von Raphael Fischer angefertigten Orden mit Ehrenurkunden. Es folgten ein Orden von Gold-Prinz Dieter Karsch und dem amtierenden Stadtprinzen Uwe I.

„Nach 45 Jahren gehören wir schon lange zu den Alten. Darum wollen wir heut’ mit euch eine kleine Rückschau halten“, hatte Hans Duwentester angekündigt. Und so gab es einen närrischen Blick in die Vergangenheit, in der auf Garderobe noch Wert gelegt wurde.

Natürlich richteten die beiden den Blick auch auf die Anfänge bei der KG Freudenthal als Trio. In den Folgejahren erlebten die „Parodis“ fünf Bürgermeister und drei Stadtdirektoren. Und sie erinnerten an den Bau des Rathauses, bei dessen Einweihung sogar Radio Luxemburg live berichtet hatte. Für die Eröffnung hatten die Sänger ein Lied gedichtet: „Rom hat sein Colosseum, Ahlen das Faustoleum – als Wahrzeichen der Stadt, wohl dem, der sowas hat.“

Über die Stadtdirektoren Johannes Baldauf und Dr. Gerd Willamowski gab es nicht viel zu sagen, aber zu Dr. Walter Priesnitz, der im Rathaus der „Obernarr“ gewesen sei. Auch seine Vorlieben für das schöne Geschlecht blieb nicht unerwähnt.

Die beiden „Parodis“ berichteten weiter, dass sie 45 Stadtprinzen mit inthronisiert hatten, die früher noch Beinamen trugen, wie Heinz (Hagemann), der Duftige oder Werner (Fischer), der Goldige und Schittken I. (Josef Brüggemann(, der Einmalige.

Die aktuelle Politik mit der Zukunft des Rathauses fehlte auch am Dienstagabend nicht. Zur Finanzierung von Renovierung oder Neubau schlugen die „Parodis“ eine sonntägliche Lotterie vor. Jeder Cent, den Bürger übrigen haben, sollte gespendet werden. Sogar ein Besuch Alexander Bergers beim Papst mit dem Gesuch um Heiligsprechung schwebte dem Duo vor. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche habe dem Bürgermeister geantwortet: „Ich verspreche dir gewiss, komm wenn‘s Rathaus fertig ist.“