Der Förderverein für Flüchtlinge Ahlen wird auch in den kommenden zwei Jahren von Angelika Knöpker geleitet. Bei der Mitgliederversammlung des Vereins am Dienstagabend im DJK-Clubheim wurde die Journalistin bei einer Enthaltung einstimmig wiedergewählt.

In ihrem Rechenschaftsbericht hatte Angelika Knöpker bedauert, dass sich das Klima für Geflüchtete spürbar verschlechtert habe. Das zeige sich bei vielen Gelegenheiten. „Wir halten dagegen und machen weiter“, kündigte die engagierte Vorsitzende an. In ihrem Rückblick nahm sie auch Stellung zu der Situation im Übergangswohnheim in Dolberg und zitierte den Leiter, Daniel Höckelmann , der die Lage als „sehr entspannt“ bezeichnet hatte. Nach der Fertigstellung des Frauenraums sei jetzt ein Männerraum in Arbeit. Zudem habe der Förderverein zwei Bollerwagen angeschafft, mit denen die Einkäufe im Dorf besser erledigt werden könnten.

Nach wie vor gut angenommen werde der Spieletreff, der vierzehntäglich im Pauluszentrum in Kooperation mit dem „Café International“ von Pfarrerin Petra Gosda veranstaltet wird. Demgegenüber wurde der Nähkurs, den Christa Schwab in Dolberg gegeben hat, nach einiger Zeit mangels Interesse eingestellt.

Aktiv beteiligte sich der Förderverein an einer Demonstration gegen die AfD und am Aktionstag „Ahlen zeigt Flagge“. Zudem gehört er zu den Erstunterzeichnern des „Ahlener Appells“, dem am Vortag auch der Integrationsrat beigetreten war. Zu den weiteren Aktivitäten gehörten Kinobesuche, die Teilnahme an Kulturveranstaltungen und Sommerfesten, Fahrten und die Kooperation mit dem „Internationalen Frauenfrühstück“. Besonders dankbar ist Angelika Knöpker für das Angebot, Flüchtlinge auf einem am Stadtrand gelegenen Bauernhof reiten lassen zu können. Fortgesetzt werden soll die Zusammenarbeit mit der Werkstattgruppe Münster, die im September eine Mahnwache für die Ertrunkenen im Mittelmeer durchgeführt hatte.

Bei den anschließenden Wahlen stellte sich der bisherige Vorstand mit Ausnahme Anne Lebers zur Wiederwahl. Gewählt wurden ne­ben Angelika Knöpker Christa Huxel als Stellvertreterin, Klaus Dümmer als Schriftführer und Gisela Lange als Kassiererin. Heinz Reinhard und Christa Bündgen wurden Beisitzer. Nicht wiederbesetzt wurde die Position der verstorbenen Mitbegründerin Dr. Hildegard Nau, derer die Jahreshauptversammlung zuvor mit einer Schweigeminute gedacht hatte.