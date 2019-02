„Trio“ hat Betrieb aufgenommen

Helle Säle und Flure, die durch viele Fenster den Blick ins grüne Umfeld freigeben, farbige Akzente an den Wänden und eine moderne Ausstattung: Das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ ist kein reiner Zweckbau, sondern strahlt eine für Militärbauten untypische Behaglichkeit aus. Seit Mittwochmorgen ist es offiziell eröffnet.

Ahlen verfügt damit über eine der ersten fertiggestellten Anlagen dieser Art, in der Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaftsdienstgrade unter einem Dach versorgt werden. Durch die Fokussierung auf nur einen Betreiber und die gemeinsame Betreuung der Laufbahngruppen werden Personal und Ressourcen gespart. Nicht zuletzt erhofft sich die Bundeswehr ein größeres Zusammengehörigkeitsgefühl unter den ganz unterschiedlichen Nutzern.

Das eingeschossige, teilunterkellerte Gebäude wurde in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. Die Gesamtfläche umfasst rund 2600 Quadratmeter, wobei der Speisesaal allein 510 Quadratmeter ausmacht. Bauherr war die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen und den Bau- und Liegenschaftsbetrieb der Bundeswehr.

Lange haben die Soldaten am Standort, aber auch die zivilen Beschäftigten, Kameradschaftsverbände und Besucher auf die Fertigstellung des zentralen Wirtschafts- und Betreuungsgebäudes warten müssen, das ganz flexible Nutzungsmöglichkeiten für bis zu 600 Personen bietet. Seit Baubeginn im Mai 2013 wurden mehr als zehn Millionen Euro in das „Trio-Gebäude“ investiert. Dass es fast sechs Jahre bis zur Einweihung dauern würde, hätte anfangs niemand gedacht. Aber mehrere Handwerker-Insolvenzen, unplanbare Termin- und Lieferschwierigkeiten sowie die mehrfachen bundesweiten Ausschreibungen, zu denen die Bundeswehr verpflichtet ist, ließen das Projekt mehrfach ins Stocken geraten.

„Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ 1/38 Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

Nach fast sechsjähriger Bauzeit ist das „Trio-Gebäude“ in der „Westfalen-Kaserne“ fertiggestellt worden. Foto: Christian Wolff

„Die Bauindustrie stößt an ihre Grenzen“, erklärte die Abteilungsleiterin Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen (IUD) der Bundeswehr, Ministerialdirektorin Barbara Wießalla . Sie zollte dabei besonders den Projektleitern ihren Respekt, die viel Geduld bewiesen hätten. „Sie mussten auch so manche Prügel einstecken.“ Dennoch sei es jetzt an der Zeit, freudig vorauszuschauen. „Ich freue mich, wenn dieses Gebäude rege genutzt wird.“

Und damit nicht genug: Die Bundeswehr plant noch weitere Maßnahmen in der Liegenschaft, wie Wießalla erläuterte: „Es folgen eine Ausbildungs- und Instandsetzungshalle für rund fünf Millionen Euro sowie 230 neue Einzelunterkünfte für gut 15 Millionen Euro. Die Planungen dafür laufen schon auf Hochtouren.“ In den vergangenen fünf Jahren seien rund 18 Millionen Euro in die Infrastruktur investiert worden. Für die Fortführung laufender Maßnahmen seien weitere 28 Millionen Euro eingeplant. Das alles werde den Standort Ahlen „deutlich nach vorne bringen“, zeigte sich die Ministerialdirektorin überzeugt. Sie wisse, wie sehr die Wersestadt seit 60 Jahren mit der Bundeswehr verbunden ist. Das zeige sich insbesondere am „Freundeskreis Ahlener Soldaten“, der ebenfalls eine Abordnung zur Einweihungsfeier entsandte. Die Abteilungsleiterin wünschte zum Schluss „Gottes Segen für dieses gelungene Gebäude“.

Eines war den drei Grußworten, die Ministerialdirektorin Barbara Wießalla, Regierungsbaudirektor Stephan Sternberg und Bürgermeister Dr. Alexander Berger aus Anlass der „Trio“-Eröffnung hielten, gemeinsam: Sie alle hoben hervor, welch zentrale Bedeutung es für das Wohlbefinden der Soldaten hat. Denn anders als 1959, dem Jahr der Einweihung der „Westfalen-Kaserne“, hat sich die Bundeswehr zu einem Dienstleister entwickelt, der um seine Kräfte werben muss. Dazu gehört auch eine gute Verpflegung.

Der Bürgermeister zitierte aus einem bereits historischen Bericht der „Ahlener Volkszeitung“, als Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften selbst in der Beköstigung hierarchische Welten trennten. Damals, als die ersten Soldaten in die nagelneue Kaserne einzogen, hieß es „Ohne Mampf kein Kampf“ – das habe sich immerhin nicht verändert. „Kostendruck und andere Erwartungen an den Arbeitgeber Bundeswehr machen es jedoch erforderlich, die Infrastruktur in deutschen Kasernen zu modernisieren und wirtschaftlich zu gestalten“, sagte Berger. „In das Aufbauorganigramm der Verbände gehört heute wie selbstverständlich auch der Controller, was zu meiner Dienstzeit vor 30 Jahren noch unbekannt war.“ Das Kommando habe er zwar nicht übernommen, aber schon ein gewichtiges Wort mitzureden, wenn es um die Optimierung von Abläufen geht. „Ein Beispiel dafür dürfen wir heute in Betrieb nehmen.“

Als Stadtoberhaupt sehe er es selbstverständlich gerne, wie massiv die Bundeswehr am Standort Ahlen investiert hat und weiter investiert, betonte Berger. „Es war Ausdruck kluger Überlegungen im Bundesverteidigungsministerium, als die Garnison Ahlen eine Zukunftsperspektive erhielt.“ Die Nähe zum Rhein-Ruhr-Ort, die hervorragende infrastrukturelle Anbindung und nicht zuletzt die tiefe Verwurzelung im Stadtleben und mit den Menschen der Stadt sieht er dabei als ausschlaggebend an.

Für diese enge Verzahnung mit den Bürgern steht nach Meinung des Bürgermeisters die Patenschaft zwischen dem Ortsteil Vorhelm und der ersten Kompanie. „Das Aufklärungsbataillon hatte erst seit einem Jahr hier Quartier bezogen, als im September 2017 die Urkunde unterzeichnet wurde. Ich freue mich, dass schon in Kürze Dolberg nachziehen wird und eine Patenschaft mit der Ausbildungskompanie anstrebt.“

Kulinarisch werde im „Trio-Gebäude“ ab sofort mehr geboten als die berühmte „EPA-Packung“, die Alexander Berger bei mancher Feldübung durch die Wehrdienstzeit getragen hat. „Truppenversorgung muss heute auch mehr können. Köch müssen die Quadratur des Kreises an Töpfen und Pfannen schaffen.“ Neben Frische und Ausgewogenheit seien Intoleranzen, inzwischen auch religiöse Speisevorschriften zu beachten. Um die Regionalität zu gewährleisten legte Berger den Verantwortlichen die Zusammenarbeit mit heimischen Landwirten ans Herz.