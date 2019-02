Noch bevor die Vertreter der Stadt am Montag im Ortsausschuss antworten konnten, meldete sich Heinrich Artmann (FWG) zu Wort und kritisierte die CDU . Es sei „nicht in Ordnung, unbestätigte Zahlen öffentlich zu machen“. Andre Deppe , zuständiger Gruppenleiter im Jugendamt, erläuterte dann, dass die von Kykal genannte Größenordnung in der Tat nicht zutreffe. Aktuell stünden acht Kinder unter drei Jahren auf den Wartelisten für das nächste Kindergartenjahr. Der Plan sei, für sie eine Großtagespflegestelle im Dorf einzurichten. Deppe: „Wir sind auf der Suche nach einer geeigneten Räumlichkeit und für jeden Hinweis dankbar.“ Der frühere Rewe-Markt, den Heinrich Artmann vorschlug, eigne sich nicht, den habe er sich schon angesehen, so der Jugendamtsmitarbeiter. Denkbar sei auch, dass die Einrichtung von einem freien Träger wie der Awo oder der Caritas betrieben werde.

Deppe leugnete nicht den Handlungsbedarf: „Auf Dauer brauchen wir mehr Plätze.“ Gegenwärtig sei man mit der katholischen Kirchengemeinde im Gespräch über ei­ne mögliche Erweiterung des Kindergartens St. Lambertus, der bereits eine zusätzliche halbe Gruppe eingerichtet hat und als Ausweichquartier für die Turnstunde einen Container auf dem benachbarten Parkplatz nutzt. Aber selbst eine volle vierte Gruppe würde nicht ausreichen, so Deppe, und sollte eine fünfte Gruppe nicht realisierbar sein, müsse man darüber nachdenken, eine komplett neue Einrichtung in der Dorfmitte zu platzieren, zum Beispiel im Baugebiet „Hases Wiese“.

Ulla Woltering, Fachbereichsleiterin für Jugend und Soziales bei der Stadt Ahlen, sprach von einer „sehr dynamischen Entwicklung in der Kitalandschaft“, die nicht immer leicht vorhersehbar sei, auch aufgrund schwankender Zuwanderungszahlen. In der Vergangenheit, gab Woltering zu, sei man stets „sehr scharf am Wind gesegelt“ und verfüge daher über keine großen Puffer. Hinzu komme das Phänomen, dass viele Eltern ihre Kinder immer früher anmeldeten und es speziell in Dolberg mehr U3-Kinder gebe als im übrigen Stadtgebiet. Die Vermutung von Heinrich Artmann, dass Eltern ihre Kinder schon mit einem oder zwei Jahren in die Kita geben, weil sie Angst hätten, später keinen Platz mehr zu bekommen, wollte Andre Deppe nicht ganz von der Hand weisen. Er versicherte aber, das Jugendamt versuche, den Eltern diese unbegründete Angst zu nehmen. Für Ü3-Kinder gebe es zurzeit keine Warteliste. Ulla Woltering stellte klar: „Den Rechtsanspruch lösen wir immer ein.“