Mit 5000 Euro aus dem Fördertopf für bürgerschaftliche Projekte unterstützt die Stadt Ahlen ein Projekt des Fördervereins der Augustin-Wibbelt-Schule. Dieser möchte ein beleuchtetes Logo mit Namensschriftzug der Einrichtung auf der Fassade an der Schulstraße anbringen lassen. Der Ortsausschuss Vorhelm gab dafür am Dienstag ein einstimmiges Votum ab.

„Wir müssen uns darum kümmern, dass die Schule im Dorf erhalten bleibt“, sagte Cornelia Papenfort bei der Projektvorstellung. „Kinder sind das Herz, die DNA eines Dorfes.“ Um die Identifikation von Schülern, Eltern und Lehrern mit ihrer Schule zu stärken, hatte Jutta Schnieders , die in einer münsterischen Werbeagentur arbeitet, ein Logo entworfen, das als Wiedererkennungsmerkmal einen Frosch zeigt. Der wiederum stehe sinnbildlich für „Dat Pöggsken“, eines der bekanntesten Werke von Schulpatron Augustin Wibbelt. „Mein Opa hat mir dieses Gedicht schon mit auf den Weg gegeben“, so Schnieders. „Dieser Frosch kann viele Gesichter haben, genau wie unsere Schüler.“ In der Anwendung des Logos habe der Förderverein bereits einiges auf den Weg gebracht. Neben T-Shirts, Briefpapier und Postkarten gebe es sehr beliebte Stundenpläne und Malblocks mit Froschgesichtern.

Das mehrfach preisgekrönte Schullogo. Foto: Cyclos

Nun soll dieses mehrfach preisgekrönte Logo auch auf dem Schulgebäude selbst zur Geltung kommen. „Von außen hat die Schule wenig Prägnantes. Es sieht von der Straße aus eher wie ein großes Wohnhaus aus“, meint Schnieders. Die Idee, diesen Umstand mit einem Banner zu ändern, habe der Verein jedoch verworfen. Eine hochwertige, dauerhafte Lösung sei gewünscht.

Die Ausschussmitglieder lobten das ehrenamtliche Engagement des Fördervereins. „Da Sache ist gut, sie ist identitätsstiftend“, sagte Erhard Richard (CDU). Bernd Avermiddig hielt nicht hinterm Berg, dass er zunächst etwas skeptisch gewesen sei, ob ein Schullogo den Förderrichtlinien entspricht. Aber nach dem Studium des Antrags, aus dem das Rundum-Paket des Ehrenamtes an der Schule deutlich wird, zu dem dieses Vorhaben zählt, sei er überzeugt gewesen. Gudrun Westhues (SPD) hätte gerne noch mehr Geld für das Projekt veranschlagt gesehen. Doch da hielt Richard dagegen: Es gehe darum, Projekte zu unterstützen und nicht, sie komplett zu finanzieren.

