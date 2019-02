Nachwuchsjecken bunt und schrill

Der Kinderkarnevalsumzug steht in den Startlöchern. Für die Ahlener Kindertollitäten Mika I. (Behrndt) und Stella I. (Pohlmann) mit Standartenträgerin Emely Rebbert sowie für den Vorhelmer Kinderprinz Nick I. (Fährenkemper) und Kindermariechen Pauline I. (Siebert) ist der Umzug ein weiterer Höhepunkt der Session. Der Lindwurm der Nachwuchskarnevalisten nimmt die Wegstrecke der Vorjahre.

Ausgangs- und Sammelpunkt ist wie gewohnt der Büz-Parkplatz. Ab 13.15 Uhr sammeln sich dort die Gruppen mit Bollerwagen. Zum Abstellen von Autos dient der Parkplatz hinter der Reinigung Holtkamp. Bis spätestens 13.40 Uhr sollten auch die reinen Fußgruppen hinzugekommen sein. Während der Sammelphase ist auf dem Parkplatz die Verpflegung mit Getränken, Würstchen, Pommes und Waffeln gesichert, jedes Kind erhält eine Waffel gratis.

Wer Tonträger abspielen möchte, muss diese bereits vorher beim Orgateam angemeldet haben. Die Organisatoren sammeln die Gebühr von 20 Euro vor Abmarsch um 14.11 Uhr ein.

Die Wegstrecke führt über die Nordstraße zunächst Richtung Marienplatz und von dort in die Klosterstraße. Der Zug biegt in die Freiheit ein, dann in die Kampstraße Richtung Weststraße. In der Kampstraße sind die Teilnehmer aufgefordert, die in Laufrichtung linke Straßenseite zu nutzen, um möglichen Einsatzfahrzeugen den Rettungsweg freizuhalten. An der Volksbank biegt der Zug in die Fußgängerzone ein und führt dann über die Ostenmauer und die Bogenstraße wieder zurück zum Büz-Parkplatz.

Dort erhält jeder Teilnehmer als Erinnerung an den Kinderkarnevalsumzug einen Pin. Wenig später wird sich dann auch die Jury entschieden haben, welche Gruppen von Kindergärten und Grundschulen prämiert werden. Anschließend findet im Saal des Bürgerzentrums wie gewohnt eine Kinder­disco statt.

Um große Staus und Löcher im Lindwurm zu vermeiden, bitten die Organisatoren Andrea Sudholt und Tanja Bultmann alle Teilnehmer, möglichst ohne große Pausen den Zug zu absolvieren. Auch bitten sie alle Teilnehmer und Besucher entlang der Wegstrecke eindringlich, auf Alkohol zu verzichten. „Alkohol und Kinder passt nicht zusammen“, begründet Andrea Sudholt diese Bitte. Das Werfen von Konfetti ist wegen dem hohen Straßenreinigungsaufwand untersagt.