Ulrike I. genoss ihren Auftritt

Immer wieder wird über ein Prinzenpaar für die „ Narrhalla Ahlensis“ diskutiert. Das gibt es wenigstens einen Nachmittag lang – nämlich beim „Ponystation-Kinder-Karneval“ (PoKiKa). Auch Stadtprinz Uwe I. bekam am Mittwoch in der Stadthalle von Sitzungspräsidentin Anni Pietrzik seine Prinzessin an die Seite gestellt, die der Narrenfürst reichlich beschenkte. Und Prinzessin Ulrike I. (Grätz) genoss es sichtlich, auf der Bühne zu stehen.

Keine großen Worte gab es bei der Begrüßung durch den Vorsitzenden der Ponystation, Thorsten Pälmke, und Bürgermeister Dr. Alexander Berger. Thorsten Pälmke begrüßte Groß und Klein sowie die Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass, den stellvertretenden Landrat Winfried Kaup, Rita Pöppinghaus-Voss von der CDU-Fraktion und Manuela Esper für die SPD-Fraktion. Sein Gruß galt ebenso BAS-Sprecher Christian Weirowski, dem DRK und Stadthallentechniker Jürgen Bernsmann, der bald in den Ruhestand geht. Besonders freute sich Thorsten Pälmke, dass der Bürgermeister mit Familie gekommen war.

Alexander Berger war sich sicher, dass es wieder ein toller Nachmittag wird. „Hier ist jeder willkommen“, betonte er. Anni Pietrzik dankte ihrerseits, dass der Bürgermeister seine Unterstützung für die Anschaffung eines neuen Ponys für die Ponystation zugesagt habe.„Wir haben ein tolles Programm für euch auf die Beine gestellt“, versprach die Sitzungspräsidentin dann.

PoKiKa: Ponystation-Karneval in der Stadthalle 1/28 Beim PoKiKa feiern behinderte und nicht-behinderte Kinder zusammen ein buntes Fest. Foto: Reinhard Baldauf

Den Auftakt zum närrische Nachmittag mit unzähligen Raketen machten „Die Wonneproppen“ von den „Schwarz-Gelben Funken“. Dann marschierte auch schon das Kinderprinzenpaar Mika I. und Stella I. mit Standartenträgerin Emely ein und brachte auch gleich das Kinderprinzenpaar der Kinderheilstätte Nordkirchen Sinan und Vanessa mit.

Nach dem Tanz der Minis der Kükengarde marschierte auch schon Stadtprinz Uwe I. mit Gefolge unter den Klängen der „Happy Trumpets“ ein. Ununterbrochen warf die Tollität kleine Plüschtiere in die Menge.

Ganz schnell fragte Sitzungspräsidentin Anni: „Was fehlt dem Prinzen eigentlich? Meint ihr, er will wirklich eine Prinzessin haben?“ Nach einem lautstarken „Ja“ aus dem Saal stellte Anni Pietrzik ihm die Prinzessin an die Seite. Ulrike I. bekam nicht nur den Prinzenorden überreicht, sondern auch Geschenke und ein Plüschtier. „Ich bin gerne der Einladung gefolgt“, betonte Uwe I., der seine Mini-Garde mit gebracht hatte.

Von der Ponystation gab selbst gebackene Orden. Und die Sitzungspräsidentin durfte sich über ein Geschenk des Bürgermeisters freuen, da sie schon seit über 30 Jahren den PoKiKa leitet. Die Vertreter von BAS und der Stadtprinz wollen nun Mitglieder bei der Ponystation werden, wie sie versprachen. Dann sorgten die Karnevalsgesellschaften für viel Wirbel. Anni Pietrzik zeigte sich erfreut, dass die Vorhelmer jedes Jahr dabei sind. Mächtig auf die Pauke haute der Musikzug der Kinderheilstätte Nordkirchen. Bewunderung rief Tanzmariechen Celina von der Sporttanzgruppe der DJK Vorwärts hervor. Zum Abschluss brachte Stimmungssänger Dirk Gebhardt Jung und Alt zum Schunkeln und sogar eine Polonaise zog durch die Stadthalle.