Gaffer behindern Rettungseinsatz in Ahlener Fußgängerzone

Ahlen -

Sie habe sich „fremdgeschämt“, schreibt eine Ahlenerin an die Feuerwehr. Die Frau hatte am Mittwoch mitbekommen, wie die Einsatzkräfte bei einem Notarzteinsatz in der Fußgängerzone Gaffer vertreiben mussten.