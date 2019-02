Wiederbelebung zum Eis

Mittwochmittag in der Ahlener Fußgängerzone: Da geht es einem Menschen richtig schlecht. So schlecht, dass Notarzt und Sanitäter gerufen werden. Und dann das: Die Einsatzkräfte im Rettungswagen müssen sich im wahrsten Sinne des Wortes den Weg zu dem Notfall bahnen – die Gaffer sind nämlich schon da und wollen ja nichts verpassen. Wiederbelebungsmaßnahmen scheinen offensichtlich ein tolles Unterhaltungsprogramm zum Eis im Hörnchen zu sein, wie die Feuerwehr feststellen muss.

Eine Ahlenerin hat den Vorfall aus der Entfernung beobachtet und ist entsetzt. Sie schreibt an die Feuerwehr: „In der Ahlener Innenstadt hatte zunächst der RTW Probleme durch Gaffer zum Unglücksort zu kommen. Daher war der Notarzt erst mal auf sich allein gestellt und die Sanitäter flitzten die Straße auf und ab. Durch Euer schnelles Hinzukommen und einem beherzten Mitarbeiter von Euch nahm das Gaffertum endlich ein Ende.“ Sie habe sich „fremdgeschämt für die, die noch direkt an der Trage vorbei gingen. Hätte ich von jedem 10 Euro nur fürs Gaffen eingesammelt, wäre für Euch eine Menge Spenden zusammen gekommen“. Und weiter: „Mitleid hatte ich übrigens auch mit dem Patienten, da dieser Zustand sowieso an Menschenwürde nicht viel gelassen hat.“

Die Feuerwehrleute danken der Briefeschreiberin am Donnerstag öffentlich über Facebook und schildern noch einmal deutlich und nicht ohne eine gute Portion Sarkasmus, was sich zugetragen hat: „An der Einsatzstelle angekommen wurden die Ersteintreffenden mit den freundlichen Worten: Wo seid ihr so lange gewesen? begrüßt. Die nachfolgenden Kollegen, die mit Notfallkoffern bepackt waren, wurden ebenfalls mit „Schneller, schneller“-Rufen motiviert. (...) Sicher haben wir diverse Rempler abbekommen, da wir fast die ganze Breite der Fußgängerzone eingenommen haben. Für diese halbstündige Barriere wollen wir uns natürlich entschuldigen, da diese Passanten höchstwahrscheinlich eilige Termine hatten!“

Wachabteilungsleiter Michael Wittkenkamp kann es einfach nicht verstehen: „Wir erleben das immer wieder. Das scheint doch ein gesellschaftliches Problem zu sein“, sagt der Feuerwehrmann. Von diesen Vorfällen höre man ja landauf, landab. Ob sich die Gaffer denn nicht klarmachten, dass auch sie jederzeit in eine Situation kommen können, in der sie Hilfe brauchen? Und jetzt regten sich alle über einen gepfändeten Mops auf, aber „was wir mit Gaffern erleben, ist oft nur eine Randnotiz“.

Die Feuerwehr, erklärt Michael Wittkenkamp, habe ja unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit, Platzverweise auszusprechen oder könne auch die Polizei rufen. Allerdings seien das im Ernstfall sehr zeitraubende Tätigkeiten, die Einsatzkräfte nicht auf ihrem Arbeitsplan haben wollen. Denn: „Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu helfen.“