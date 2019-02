Die schärfsten Scheren schafften es an Altweiberkarneval vom Baudezernat rüber ins Rathaus, um dem Chef an den Schlips zu gehen. Das Werkzeug gehöre in die Hände der Fachabteilung, scherzten die Damen, um dann um 11.13 Uhr (!) ausgelassen anzusetzen.

Einfach mal einen im Rathaus heben. Prost die Damen! Foto: Ulrich Gösmann

Die Verspätung war den wohlklingenden Worten von Bürgermeister Dr. Alexander Berger geschuldet, der mit einer kurzen Charmeoffensive noch versucht hatte, die Damen milde zu stimmen. Doch Komplimente perlten an den Klingen ab. Ganz im Gegenteil: Einige Jecken setzten mehrfach an, bis vom royalen Blau nur noch ein strammer Knoten zurückblieb.

Seinen Dresscode hatte der Bürgermeister übrigens an das Sessionsmotto angepasst. Bunt und schrill, so wie jeder will. . .