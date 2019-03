Warum sich nicht ins Wochenende spielen?

„Mach es!“ Eine deutliche und sehr frei zu interpretierende Aufforderung, die über der diesjährigen „Nacht der Bibliotheken“ steht. In Ahlen werden die Initiatoren konkreter: „Mach es – spiel es!“ lautet das Motto, wenn am Freitag, 15. März, die Stadtbücherei am Abend die Türen öffnet und ihren Besuchern die eine oder andere besondere Aktion bietet: Es wird gespielt, getalkt und fotografiert.

Und, so formuliert es Christoph Wessels als zuständiger Fachbereichsleiter der Stadt: „Jeder hat die Möglichkeit, sich in der Bücherei ganz ohne Verpflichtung mal umzusehen.“ Auch jene, die tagsüber nur wenig Zeit hätten, könnten das Haus und seine Möglichkeiten kennenlernen.

Auch Büchereileiterin Ewa Salamon will zeigen, was geht: „Was bietet eine moderne Bibliothek außer der Medienausleihe? Moderne Bibliotheken bewegen. Sie sind Treffpunkte.“ Die „Nacht der Bibliotheken“ in Ahlen verspreche diesmal die spielerischste Nacht des Jahres zu werden: „Wir spielen hier um die Wette – mit Spielen für Jung und Alt.“

Nicht nur, dass die Bücherei selbst über 500 Brett- und Konsolenspiele verfügt, auch das Fachgeschäft „Die Spielerei“ ist an diesem Abend dabei und bringt das neueste mit, was der Gesellschaftsspielemarkt bietet. „Unsere Chefin Ruth Rätze hat schon eine lange Liste gemacht“, kündigt „Spielerei“-Mitarbeiterin Claudia Freitag an, dass sich Büchereibesucher jeden Alters auf aktuelle Trends freuen können. Und Ewa Salamon setzt noch einen drauf: „Was den Leuten besonders gut gefällt, wird auch angeschafft.“

Für Spielen zuständig ist auch der „Ahlener Spieletreff“. Dessen Mitglieder sind eigentlich in Mittrops Hof zu finden, für die „Nacht der Bibliotheken“ kommen sie aber in die Stadtbücherei und stellen sich und ihre Spiele vor.

Annika Neumann , städtische Fachkraft für Medienerziehung, richtet den Blick an dem Abend aufs Digitale – Zum Einen mit dem Fotoprojekt „Corpus Libris“ für Jugendliche, zum Anderen mit dem Elterntalk für Erwachsene. Bei „Corpus Libris“ entstehen Fotos, die den Menschen mit dem Titel eines Buches verschmelzen lassen: „Wir arbeiten dabei mit Tablets“, kündigt Annika Neumann an.

Der Elterntalk, den die städtische Mitarbeiterin an dem Aktionsabend vorstellt, richtet sich an Mütter und Väter, die sich mit dem Medienverhalten ihrer Kinder auseinandersetzen und sich darüber mit anderen Eltern austauschen wollen.

Natürlich hat auch das Lesecafé zur „Nacht der Bibliotheken“ geöffnet, Ausleihe und Rückgabe sind den ganzen Abend über möglich.