Dillweg, die Dritte: Ein technischer Defekt an einem Kabel löste am Freitag um 12.15 Uhr erneut einen Brand in einem Einfamilienhaus am Dillweg aus, meldet die Polizei.

Bereits am vergangenen Dienstag hatte die Feuerwehr ausrücken müssen, um ein Feuer in dem Haus zu löschen. Diesmal waren ein Wohnzimmerschrank und eine Gardine in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, Rettungskräfte brachten den 57-jährigen Hausbewohner und seinen 15-jährigen Sohn mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Es bestand keine Lebensgefahr. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.