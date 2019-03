Ein Pkw-Brand beschäftigte die Ahlener Feuerwehr am Samstagabend. Gegen 17 Uhr rückte der Löschzug Hauptwache zur Hammer Straße aus. Beim Eintreffen der Kameraden stand der Wagen bereits in Vollbrand. Mit einem Schaumrohr unter Atemschutz wurde das Feuer gelöscht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Abschnitt war für etwa eine halbe Stunde unpassierbar. Die Polizei sperrte die Hammer Straße während der Löscharbeiten ab.