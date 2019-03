Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Samstag in eine Bäckerei an der Oststraße ein. Die Täter stahlen Bargeld aus den Geschäftsräumen. Bereits am Freitag ereignete sich in der Zeit zwischen 11 und 23.30 Uhr ein Einbruch am Kastanienweg, so die Polizei. Die Täter drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. In dem Objekt wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Detailliertere Angaben zu möglichem Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. In einem dritten Fall war ein Mehrfamilienhaus Am Richterbach betroffen. Hier waren die Einbrecher zwischen Freitag, 14.45 Uhr, und Samstag, 1 Uhr, am Werk. Auch hier ist unklar, was aus der betroffenen Wohnung gestohlen wurde. Die Polizei bittet in allen Fällen mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen unter der Telefonnummer 96 50 oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.