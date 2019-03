Kinder feierten ausgelassen

Doch bevor es soweit war, begrüßten auf dem Büz-Parkplatz die neuen Organisatorinnen Tanja Bultmann und Andrea Sudholt die 18 Gruppen der bunt kostümierten Narren, die dann durch die Stadt zogen. Tanja Bultmann sprach noch Ralf Mersch an: „Dank an Ralf, der das jahrelang gemacht hat.“

Als Geschenk erhielt er ein Bild, an dem alle Kindergärten gemalt hatten. Mersch hielt zu seinen Nachfolgerinnen fest: „Ohne Euch würden wir hier nicht stehen.“ Stadtprinz Uwe I. begrüßte ebenfalls die Kleinen und lobte das tolle Bild.

Der närrische Lindwurm mit dem Fanfarenzug Neustrelitz und den „Happy Trumpets“ setzte sich dann über die Nordstraße zum Marienplatz in Bewegung. Seine Tollität Uwe I. und BAS-Boss Christian Weirowski bildeten den Abschluss. Davor waren die Kindertollitäten Mika I. und Stella I. mit Standartenträgerin Emely sowie das Vorhelmer Prinzenpaar Nick I. und Pauline I. unterwegs. Am Marienplatz warteten toll kostümierte kleine und große Narren auf den Zug. Massenweise flogen Bonbons und andere Süßigkeiten. Da wurde fleißig gesammelt. Und die mitgebrachten Beutel füllten sich schnell. Die nächste Station war St. Vinzenz.

Kinderkarnevalsumzug 2019 1/61 Die Kleinen waren sehr bunt auf der Straße unterwegs. Foto: Reinhard Baldauf

Auf dem Weg dorthin, warteten an der Gaststätte Geisthövel Bratwurst und heißen Kakao auf Teilnehmer und Schaulustige. Die Bewohner des St.-Vinzenz-Hauses warteten auf der anderen Straßenseite in der wärmenden Sonne. Überhaupt belehrte Petrus die Wetterfrösche eines Besseren: Die hatten Regen vorhergesagt. Kaum hatte sich der Zug in Bewegung gesetzt, da kam die Sonne hinter den Wolken hervor.

Der Nachwuchskarnevalszug machten sich über die Fußgängerzone auf den Weg in Richtung Büz-Parkplatz. Während der ganzen Zeit verkauften BAS-Mitglieder Sessionsorden, die „Eintrittskarte“ zum heutigen Rosenmontagszug. Alle Teilnehmer bekamen beim Eintreffen auf dem Parkplatz einen Pin zur Erinnerung an den Kinderumzug 2019.

Mit Spannung erwarteten alle die Bewertung. Auf Platz 3 landeten die „Fritzi-Kids“ und die Marienschule. Rang 2 ging an die Paul-Gerhardt-Schule. Den Wanderpokal bekam der St.-Josef-Kindergarten zugesprochen. Kinder und Betreuer bejubelten lautstark den Pokal. Nach einer Stärkung mit Bratwurst, Pommes oder frischen Waffeln ging es zur Kinderdisco ins Bürgerzentrum.

„ Ohne Euch würden wir hier nicht stehen. Ohne Euch würden wir hier nicht stehen. “ Ralf Mersch