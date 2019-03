Den morgendlichen Sturm mit Starkregen und Gewitter überstand Ahlen glimpflich. Nur an wenigen Stellen mussten Einsatzkräfte tätig werden, beispielsweise bei einem eingestürzten Gerüst im Bereich Gemmericher Straße / Am Röteringshof. Vielerorts blieb es bei abgerissenen Baumteilen und Ästen, die Wege und Gärten versperrten, wie am Wersedamm