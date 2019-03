Prinzenpaar zeigte keine Müdigkeit

Eine Veranstaltung mit langer Tradition ist dabei der „Tanz in den Rosenmontag“ als letzter offizieller Programmpunkt, bevor der Narrenpatron „ Simplicissimus “ pünktlich zum Aschermittwoch wieder in den Fluten des Hellbachs versenkt wird. Nach vielen Jahren im Gasthaus Pelmke, das seit einigen Monaten geschlossen ist, wird der Tanz bereits seit mehreren Sessionen im Treffpunkt der TuS Westfalia veranstaltet, wo es mitunter eng werden kann. Doch auch die Stunden zuvor waren für die Vorhelmer KG mit einem strammen Veranstaltungspensum verbunden.

„Klein-Kölner“ tanzen in den Rosenmontag 1/15 Eine Veranstaltung mit langer Tradition: Die Vorhelmer bitten zum „Tanz in den Rosenmontag“. Foto: Christian Wolff

Nach der Teilnahme des Nachwuchses am Ahlener Kinderkarnevalsumzug nahmen die Jecken vom Hellbachstrand am Samstagabend die Einladung der DJK „Vorwärts Ahlen“ an, gemeinsam im Clubheim den Kneipenkarneval mitzugestalten. Der Rosensonntag stand dann ganz im Zeichen des Redaktionssturms bei der „Ahlener Zeitung“ und des närrischen Treibens im „Café Canapé“.

Zurück auf heimischem Territorium, wo „Klein-Köln“ nach Möglichkeit auch zukünftig wieder Gala-Prunksitzung und Kinderkarneval ausrichten wollen, ging es im Beisein von Familienmitgliedern und Freunden der KG-Aktiven noch einmal ausgelassen zu. „Es war schon eine gewisse Anstrengung dabei, aber die Freude überwiegt deutlich“, fasste Dorfprinz Dennis I. (Leinkenjost) die närrischen Termine am späten Abend zusammen. Gemeinsam mit seinem Prinzenmariechen Annabell I. (Brockhues) brachte die Toillität noch so manches Tänzchen aufs Parkett, ohne dabei auch nur ansatzweise Müdigkeitserscheinungen zu zeigen. „Wir haben halt im Vorfeld sehr gut trainiert“, meinte Dennis mit einem Augenzwinkern.