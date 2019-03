Warm-up für das große Finale

Mitten drin immer wieder Prinz Uwe I. mit seinem Gefolge und seiner Garde. Er arbeitete sich von Kneipe zu Kneipe vor und teilweise auch hinein, denn es war in einigen so voll, dass nicht alle Platz fanden, doch Seine Tollität ließ es sich nicht nehmen, allen Ahlener Karnevalisten einen schönen Abend zu wünschen. Dabei hob er aber auch immer wieder warnend den Zeigefinger: „Denkt bitte daran, morgen Nachmittag brauche ich euch alle zum Sturm aufs Rathaus!“

Ahlener Kneipenkarneval 1/30 In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

In den Gaststätten rund um den Marktplatz herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Marc Kreisel

Als der Prinz in das Festzelt auf dem Markt einzog, platzte es fast aus allen Nähten. Uwe I. stimmte sein Prinzenlied an und sang den Refrain im Chor mit den vielen kostümierten Jecken . Zum Abschluss zog der Tross des Narrenfürsten zum Clubheim von Vorwärts Ahlen. Nach dem fulminanten Einzug huschte eine kleine Träne über das Gesicht des Stadtprinzen. „Ich bin so stolz, jetzt hier zu stehen. Ich bin zu Hause!“, freute er sich in seinem Verein (Uwe Beyer ist Jugendgeschäftsführer) zu Gast zu sein.

In dem brechend vollen Clubheim war das Trio der Regenten nun komplett, denn Prinz Dominik König von Vorwärts Ahlen als Gastgeber und Prinz Dennis Leinkenjost von der Vorhelmer KG „Klein-Köln“ empfingen den Kollegen standesgemäß und ließen ihn ein ums andere Mal mit einem dreifach donnernden „Ahlensia Helau“ hochleben. Damit war der Kneipenkarneval ein gelungenes Warm-up für das Finale der „fünften Jahreszeit“, bei dem die Närrinnen und Narren bis in die frühen Morgenstunden „völlig losgelöst“ feierten.