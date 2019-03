Pfarrer Reinhard Kleine­wiese zeigte sich in seiner Begrüßung vom regnerischen Wetter gar nicht angetan. „Aber wenn wir fröhlich sind, was kann das Wetter uns antun?“, machte er trotzdem Mut.

Dieses Mal war es ein großes Tollitätentreffen in der bis auf den letzten Platz besetzten Kirche. Nicht nur Stadtprinz Uwe I. (Beyer) und das Kinderprinzenpaar Mika I. (Behrndt) und Stella I. (Pohlmann) mit Standartenträgerin Emely Rebbert waren gekommen, sondern auch das Prinzenpaar der DJK Vorwärts, Dominik I. (König) und Chiara I. (Kahmann). Die musikalische Gestaltung übernahmen der Männerchor „Concordia“ und die „Happy Trumpets“.

Gehört das Thema Kriege in eine närrische Messe? NWH-Präsident Georg Dückinghaus meinte ja, es sei sinnvoll, auch zu einem solchen Ereignis darüber nachzudenken, welche Sinn Kriege haben. Das hat Altrocker Udo Lindenberg schon 1981 in seinem Lied „Wozu sind Kriege da“ hinterfragt, was dann die NWH-Senatoren mit dem Kinderprinzen-Trio sängerisch aufführten: „Keiner will sterben, das ist doch klar!“ Großer Applaus von den Kirchenbänken gab dem Gemeinschaftschor für seine Auffassung recht.

Aufbauend auf dem Lindenberg-Song gestaltete Senatspräsident Rudi Pollex traditionell seine Predigt. Schon häufiger war die Welt scheinbar aus den Fugen geraten, stellte er fest. „Aber wir können im Kleinen etwas für unsere Welt tun und das fängt im täglichen Leben an.“ Auch Astronaut Alexander Gerst habe gesagt, es sei bedrückend, wenn man aus dem Weltall auf die Erde schaue und sehe, wie die Menschen damit umgehen. So rückte Pollex den Hunger in der Welt durch soziale Ungerechtigkeit genauso in den Fokus wie den vernachlässigten Umweltschutz. An den Pranger stellte er alle Meckerer und Nörgler, die sinnvolle Veränderungen behinderten: „Nicht Wut und Hass, mehr Mut und Spaß“, forderte er deshalb ein.

Was also wäre besser, als die Welt für einen Moment anzuhalten? Auch das sang der Nord-West-Kinderprinzenchor und nahm dabei alle Gottesdienstbesucher in ei­nem Bewegungslied gleich mit: „Komm, wir halten die Welt an, um ewig zu bleiben“. Mit dem Schlusslied „Wir werden uns wiederseh‘n“ wurde es dann wieder eher traditionell karnevalistisch.