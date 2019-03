Eine prinzliche Familie

Dass die DJK „Vorwärts“ Ahlen eine große Familie ist, ist in Ahlen längst bekannt. Was die Jecken beim diesjährigen Galaabend erlebten, wird aber womöglich auf lange Zeit unerreicht bleiben. Zum 100-jährigen Bestehen des Vereins und dem 65-jährigen Bestehen des „Vorwärts“-Karnevals begrüßte Sitzungspräsident Hans-Jürgen Rzadki die Närrinnen und Narren im komplett ausverkauften Hof Münsterland.

Es begann ein Programm, das es in sich hatte. Zunächst wurde das amtierende „Vorwärts“-Prinzenpaar Dominik I. und Chiara I. begrüßt, das standesgemäß die Garde tanzen ließ. Für eine lustige Einlage sorgten die kfd-Frauen mit Sketchen und die „Silverconvention“ ließ ebenfalls auf lustige Art und Weise die Puppen tanzen.

Unter großem Applaus zog das Kinderprinzenpaar in den Saal und präsentierte sein Prinzenlied. Die Stimmung war schon auf dem Siedepunkt, doch dann wurde es das erste Mal traurig: Dominik I. und Chiara I. wurden ihrer Insignien entledigt. Ein letztes Mal ließen sie die bekannte Tanzgarde „Flerke Reloaded“ die Bühne rocken.

Galaabend der DJK Vorwärts 1/63 Die DJK „Vorwärts“ feierte Jubiläumskarneval – und wird von einer Prinzessin regiert. Foto: Marc Kreisel

Anschließend blieb kein Auge trocken – aber vor Lachen. Tim Bäcker ließ seine Puppen tanzen und überzeugte als Bauchredner in allen Bereichen, Als dann der neue Prinz von „Vorwärts“ Ahlen zum Einmarsch gebeten wurde, war der Saal völlig überrascht – es kam kein Prinz, sondern eine Prinzessin. Allerdings nicht irgendeine sondern Prinzessin Heike I. (Beyer), Ehefrau des Stadtprinzen, flankiert von ihren beiden Söhnen Tobias und Florian als Adjutanten. Nach ihrer Inthronisierung folgte dann der Einmarsch von Uwe I. , der die Familie komplettierte. So etwas hat es im Karneval wahrscheinlich noch nicht gegeben. „Ich habe meinem Mann immer gesagt: Wenn du mal Stadtprinz wirst, dann werde ich Prinzessin von ,Vorwärts‘ Ahlen und heute ist dieser Tag“, eröffnete sie den Anhängern der Schwarz-Weißen, die es von den Stühlen riss. Nachdem Stadtprinz Uwe I. zum letzten Mal seine Garde tanzen ließ, wurde es emotional, die Tränen flossen in Strömen auf der Bühne. „Danke, dass ich so eine starke Garde an meiner Seite haben durfte. Es war einfach geil mit euch“, verabschiedete er sie. Zum Abschluss des Abends präsentierten die „Vorwärts Harmonists“ ein fulminantes Programm. Sie führten die Närrinnen und Narren durch die 100-jährige Vereinsgeschichte und unterlegten die Jahrzehnte mit den passenden Liedern, Songs und Hymen. Unter lauten „Ahlensia Helau“-Rufen“ beendeten die DJKler ihr Programm und die Jecker feierten noch ein rauschendes Fest.