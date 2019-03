Mammut in Fellklamotte

Besser Zugverspätung als Zugausfall – ein Motto das Bahnkunden ebenso für sich entdeckt haben wie seit gestern die Narren Ahlensias. Denn als die BAS-Lok ihn endlich in Fahrt gebracht hat, kommen auch die in Schwung, die umsonst und draußen nach Süßem und Socken greifen wollen. Socken? Klar, das Wurfmaterial der Werbegemeinschaft ist von ganz praktischer Natur und in dezenten Farben gehalten – im Gegensatz zu den Kaufleuten selbst, die sich als schrill-bunte Piratenbande präsentieren.

Eine Bande, die also eher auf den sieben Weltmeeren zu Hause ist – oder auf der Werse, wo sie eventuell auf das Traumschiff von Nord-West-Humor trifft. Die Freizeitkapitäne lassen sich allerdings nicht kapern. Sie steuern ihren Vergnügungsdampfer bestens gelaunt durch hohen Seegang, Wellen und ein bisschen Wind.

Wie gut, dass der vom Sturm an Morgen zum Stürmchen am Nachmittag geschrumpft ist, sonst hätte der fliegende Teppich der KG Nett un Oerndlik und der Evangelischen Jugendarbeit samt Aladin und Wunderlampe wahrscheinlich wirklich abgehoben. An den zugigen Ecken im Zug kämpfen nämlich die zarten, farbenfrohen Schmetterlinge der SGF-Fußgruppe. So mancher Flügel bleibt fast auf der (Weg-)Strecke. Die dazugehörigen Raupen haben es etwas leichter.

Rosenmontagszug 2019 in Ahlen 1/140 Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Schon voll aus dem Kokon gestiegen ist übrigens die ebenfalls fliegende Konkurrenz des ACC . Diese filigranen Tagfalter bestechen zudem mit einer knallbunten Haarpracht, abgestimmt auf Flügelfarben und korrespondierend zum silbernen Leib.

Weniger Farb-, dafür nicht zu unterschätzende Niedlichkeitseffekte lösen die Pandabären aus, die ihre Bambushütte gleich mitgebracht haben. Aber wieso ist die Gruppe „Wir auf der Sonnenseite“ diesmal gar nicht so sonnig gestimmt? Der Große Panda ist doch gar nicht mehr vom Aussterben bedroht.

Im Gegensatz zum Steinkohlebergbau, der todgeweiht ist, aber in Ahlen auch in den Herzen der Karnevalisten weiterlebt: „Die Kohle geht, der Kumpel bleibt“ stellt der PPP-Elferrat fest und „Auf Kohle geboren“ sind die KG-Neustadt-Senatoren. „Glückauf Jupp“ sind ihre klaren Worte.

Weniger klar bleibt dem geneigten Betrachter allerdings der Zusammenhang der Piratenflaggen zu den Smileys, den die Kükengarde herstellt. Aber sei‘s drum – „so wie jeder will“.

Auch der Hinweis auf eine Mauer, die ein Trump gerne haben, aber keiner bezahlen will. Die Mexikaner vom „El Ferrat“ des SGF jedenfalls auch nicht. Die verdienen sich eher was, nämlich Applaus für den Wortwitz.

Ihre Nachfolger, die „Crazy Family“ der SGF, hat mit dem Peace-Zeichen hippiemäßig das Flower-Power-Motto aus der vergangenen Session hinübergerettet, während der ACC noch viel tiefer in die Zeit zurückreist und mit seinem Wappentier eine Hommage an den ältesten Einwohner Ahlens richtet: Das Mammut-Skelett aus dem Heimatmuseum hat sich in seine Fellklamotte geschmissen, um im RoMo 2019 mitzugehen.

Könnte ein Mammut schunkeln und tanzen – bei diesen Kapellen im Zug hätte es das übrigens getan. Der Neustrelitzer Fanfarenzug sorgt als dritte Nummer im Zug und damit Opener schnell für gute Laune am Straßenrand, die „Beiler Notenkrakers“ erspielen sich mit ihrer Choreographie Szenenapplaus und die „Boerenhofkapel Kinkeluters“ spielt Peter Alexanders „Die kleine Kneipe“ so engagiert, dass auch unter 50-Jährige mitschunkeln.

Und noch ein lobendes Wort gilt der Wurfgewalt: Wagenbesatzungen und Fußgruppenmitglieder lassen sich nämlich nicht lumpen. In der Fußgängerzone gilt das Motto „Alles muss raus“ obwohl gar kein Schlussverkauf ist und so fliegen Bonbons und Schokoriegel, Plüschtierchen und Plastikgedöns in rauen Mengen. Die Menge an Kindern, Müttern und Vätern mit großen Tüten dankt‘s mit Lachen, greift zu, aber grapscht dem anderen nichts weg.

Die Schauer und Sammler, die sich am frisch renovierten Gebrüder-Kerkmann-Platz postiert haben, lernen noch – und wechseln flugs vom Platz vor dem Einkaufszentrum auf die Mittelinsel. Denn der Zug ordnet sich von der Rottmannstraße kommend natürlich wie es geboten ist in das Oval ein, das damit auch seine närrische Feuertaufe bestanden hat.