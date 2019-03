Startet er verkürzt, verspätet oder gar nicht? Angesichts aktueller Unwetterprognosen hatten die Verantwortlichen rund um den Rosenmontagsumzug bereits morgens um 9 Uhr zum runden Tisch gerufen. Ergebnis: Ahlens Lindwurm soll rollen. Aber sicherheitshalber mit einer Stunde Verspätung, wenn die Ausläufer des Tiefdruckgebiets nach übereinstimmender Meteorologenmeinung vorbeigezogen sein sollten.

„Diese Entscheidung war genau richtig“, bilanzierte Ga­briele Hoffmann, Leiterin der städtischen Ordnungsbehörde, eine gute Dreiviertelstunde nach Zugende. „Da haben wir unverschämtes Glück gehabt, dass alles haargenau passte.“ Nur eine halbe Stunde zuvor hatte der zeitweise blaue Himmel sich schon wieder zugezogen und seine Schleusen geöffnet.

Doch nicht nur die Tatsache, dass Narren und Zaungäste das Spektakel trockenen Fußes – wenn auch zeitweise begleitet durch kalten Wind – erleben konnten, sorgte bei der Ordnungspartnerschaft am Abend für entspannte Mienen. „Es gab auch keine besonderen Einsätze.“

Rosenmontagszug 2019 in Ahlen 1/140 Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Christian Wolff

Ahlener Karneval bunt und schrill – so wie‘s Motto, so die Jecken im Zug und an den Straßenrändern. Foto: Peter Harke

So berichtete Polizei-Wachleiter Uwe Alteheld, der im gleichen Atemzug den Sinn der zusätzlichen Absperrungen durch Großfahrzeuge rechtfertigte, lediglich von einer vermeintlichen Schlägerei auf der Wilhelmstraße, die sich dann aber als folgenlose Streitigkeit entpuppte. Die Feuerwehr hatte indes keinen Alarm; Rettungsdienst und Rotes Kreuz verzeichneten einen Einsatz am Wetterweg. „Dabei handelte es sich um einen Sturz mit Platzwunde“, so Raphael Müller. Doch mit dem unmittelbaren Zuggeschehen habe das wenig zu tun gehabt. Nach Angaben von Silke Fischer habe auch die Jugendschutzstelle keinen einzigen Fall aufgenommen – im Ge­gensatz zur Nachbarstadt Sendenhorst, wo in gleich 15 Fällen die Erziehungsberechtigten ihren über die Stränge geschlagenen Nachwuchs abholen musste.

Positiv für den Bürgerausschuss zur Förderung des Ahlener Karnevals (BAS) sei auch „das Drumherum“ gewesen, wie der Technische Leiter Jürgen Drews im Pressegespräch zusammenfasste. Gute Laune an den Straßenrändern und erstaunlich wenig unliebsame Hinterlassenschaften seien neben dem reibungslosen Ablauf dafür verantwortlich, dass auch von BAS-Seite von einem „rundum gelungenen Rosenmontag“ die Rede war.

„Es gab Zeiten, da haben wir tonnenweise Scherben auf den Straßen gehabt“, pflichtete Gabriele Hoffmann dem Technischen Leiter bei. „Bis auf ein paar leere Flaschen Sekt hier und da gab‘s das nicht mehr.“ Nahezu verschwunden sei das Phänomen der massenweise weggeworfenen Schnapsfläschchen.