Dank an die „Fünfer-Combo“

Der Abschied fiel ihm sichtlich schwer. Die Tränen flossen nicht nur bei ihm in Strömen, sondern auch bei den Adjutanten und dem Standartenträger sowie der Garde. „ Nah am Wasser gebaut“ zeigte sich ebenso BAS-Boss Christian Weirowski, als er festhielt, dass dies sein letztes Prinzenfrühstück in dieser Funktion sei.

„Ich bin es, Prinz Uwe I. “, begrüßte die Tollität zum traditionellen Prinzenfrühstück und ergänzte sofort: „Stärkt euch erstmal.“ Das reichhaltige Büfett lockte zu mehreren Besuchen. Schließlich kam Rolf Grinsch, Präsident der federführenden KG „ ACC “ auf die Bühne und leitete den Danksagungsmarathon ein. „Das ist nicht die lustigste Veranstaltung, besonders für die Tollität“, bekannte Grinsch.

Dabei stand für ihn fest: „Schon zu Beginn der Session zeigte sich, dass du beim närrischen Volk gut ankommst.“ Das Wetter der vergangenen Tag wahr natürlich auch Thema. Man habe alles richtig entschieden und so gelte: „Der Rosenmontagszug war ein toller Triumphzug.“ Klare Ansage war dann: „Ab morgen laufen die Uhren wieder normal.“ Neben dem Stadtprinzen lobte Rolf Grinsch auch die Adjutanten Rolf Mersch, Dieter Matz und Standartenträgerin Martina Matz sowie Prinzenfahrer Lucki Sudholt.

Prinzenfrühstück 1/24 Die Session wird bilanziert, die Prinzen-Combo nimmt Abschied. Foto: Reinhard Baldauf

Stadtprinz Uwe I. bekannte: „Wir waren eine Fünfer-Combo.“ Die Tollität lobte: „Lucki, ich verbeuge mich vor dir.“ Zum Dank gab es zwei Flaschen Alkoholisches für den Fahrer. BAS-Boss Christian Weirowski entschuldigte den Bürgermeister wegen dringender Amtsgeschäfte, obwohl ja eigentlich die der Stadtprinz die Stadtgewalt noch inne hatte.

„Der ACC hat sich wirklich viel Mühe gegeben“, lobte Weirowski und hob ebenfalls die „Happy Trumpets“ hervor. Der BAS-Boss: Ohne die Happies geht es nicht.“ Die Truppe um den Prinzen insgesamt sei „bunt und schrill“ gewesen. Zur Garde meinte er. „Mädels, macht weiter so. Ihr seid ein ganz prima Team.“

„Das Prinzenlied darf heute nicht fehlen“, erklärte Ralf Doodt zum Auftritt seiner „Happy Trumpets“. Es fehlte aber auch nicht ein Abschiedslied für Uwe I. „Die Prinzenzeit ist nun vorüber, die Prinzenzeit sie ist vorüber;“ hieß es da. Als Geschenk von den Musikern gab es dieses Lied zusammen mit dem Prinzenlied und dem „Larrida“ auf CD. „Ich bin sprachlos“, meinte der Stadtprinz und dankte besonders Verena Doodt von den „Happies“ für die Erstellung und Pflege der prinzlichen „Facebook“-Seite.

Endgültig Abschied nahmen auch die „Freudenthal-Parodis“, die ihrem Freund „Mocca“ Leifeld dankten, dass er sie vor 45 Jahren zum Karneval brachte. „Tschüß, Helau und auf Wiedersehen, wir Parodis machen jetzt Schluss“, hieß es bei ihnen. Man habe eingesehen, dass es gesundheitlich einfach nicht mehr gehe. Doch es gelte: „Wir haben es gerne gemacht.“ Und weiter dann: „Wir denken voll Freude und Glück gern an die Zeit zurück.“

Manfred Sewing und Hans Duventester waren selbstverständlich nicht mit leeren Händen gekommen. Sie überreichten das letzte Zuglaufschild, das erstmals von einem ICE 3 stammt und einmalig ist, da sie sich hier selbst als singende Lokomotivführer bezeichnen.

„Ich bin Prinz Uwe I. und da steht meine Prinzessin Heike I.“, dankte die Tollität seiner Ehefrau, die schon bei Vorwärts seiner Prinzessin gewesen sei. Dann dankte erst einmal das Kinderprinzenpaar für die stets gute Aufnahme. Das war nicht das Ende. Die Garde dankte der Schwiegermutter des Stadtprinzen. Sie habe stets für Schnittchen und Suppe gesorgt.

Später bekannte Uwe I.: „Man hat mir gesagt, wenn du die Garde komplett hinter dir haben willst, musst sie satt machen.“ Die Garde bedankte sich auch bei ihren Trainerinnen Denise Forgo, Melina Grinsch und Maren Hylski, denn: „Ohne Euch gäbe es uns nicht.“ Die Tollität bedankte sich bei der Garde mit einer Rose und Süßem. Die Danksagungen waren damit noch lange nicht zu ende. Da schmeckte am Nachmittag die Hühnersuppe zur Stärkung gut.