Zwei Wochen zuvor sollen die Bürger erneut die Gelegenheit bekommen, Baustelle und Konzept des „Neuen“ bei geführten Rundgängen kennenzulernen, nachdem schon im letzten Oktober die Ahlener Umweltbetriebe zur öffentlichen Baustellenbesichtigung eingeladen hatten. „Die Reaktion darauf war so überwältigend, dass schon damals feststand, das wiederholen wir“, sagt Betriebsleiter Bernd Döding . Zusammen mit seinem Kollegen Jan Hintemann vom Zentralen Gebäudemanagement der Stadt wird Döding kenntnisreich das Projekt erläutern, welches in den Monaten seit der letzten Besichtigung sichtbar in die Höhe gewachsen ist.

Im Frühjahr 2020 werden die Ahlener Umweltbetriebe das neue Betriebsgelände beziehen. An Ostberg und Daimlerstraße entstehen derzeit auf dem Areal des früheren Güterbahnhofes moderne Neubauten, die zeitgemäßen Ansprüchen an Kunden- und Mitarbeiterfreundlichkeit gerecht werden. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu Begehungen der Baustelle am Samstag, 16. März, von 10 bis 12 Uhr eingeladen. Treffpunkt ist der Zugang zur Baustelle am Ostberg. Die Führungen dauern jeweils circa 45 Minuten.

Die Ahlener Umweltbetriebe bitten um Verständnis, dass aus Sicherheitsgründen die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Jede Gruppe besteht aus maximal 20 Personen. Um 10 Uhr und um 11 Uhr werden jeweils zwei Führungen beginnen. Anmeldungen werden ab unter der Telefonnummer 59-516 entgegengenommen.