Ahlens Rathaus darf abgerissen werden

NRW-Städtebauministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) setzt sich über die Unterschutzstellung durch den Landeskonservator hinweg und schließt sich damit der Auffassung der Ahlener Verwaltung an, die dem Rathaus die Denkmalwürdigkeit abspricht. Es bestehe „kein öffentliches Interesse an der Erhaltung“, teilte das Ministerium am Mittag mit. Damit kann die Stadt jetzt über das von dem Düsseldorfer Architekten Prof. Christoph Parade geplante und 1977 bezogene Gebäude frei verfügen und es abreißen lassen.

In einem Gutachten hatte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) durch den Landeskonservator dem Rathaus als bedeutendes Zeugnis der Architektur der 1970er Jahre Denkmalwert bescheinigt. In einem Gegengutachten war die Stadt zum konträren Urteil gekommen und hatte ihre Auffassung gegenüber dem LWL vertreten. Weil der LWL das sogenannte Benehmen verweigerte und bei seiner Haltung blieb, rief der Landeskonservator die Ministerin als Oberste Denkmalbehörde an und bat sie um Entscheidung. Sie entschied jetzt gegen den LWL.

Gegen die Eintragung des Objektes in die Denkmalliste sprächen „bauphysikalische, gebäudetechnische und funktionale Gründe“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Scharrenbach-Haus. Wörtlich: „Die transluziden Fassaden des Rathauses und der Stadthalle haben bereits unmittelbar nach Fertigstellung erhebliche Mängel aufgewiesen. Beide Fassaden sind in ihrer aktuellen Form aus bauphysikalischer Sicht nicht erhaltungsfähig.“

„Der Stadt Ahlen und ihren Bürgerinnen und Bürgern eröffnet sich damit die angestrebte Möglichkeit, frei über die Zukunft von Rathaus und Stadthalle entscheiden zu können“, reagierte Bürgermeister Dr. Alexander Berger in einer ersten Stellungnahme erleichtert.

Bei einem Abriss kann der Architekt keine Urheberrechte geltend machen. Im Stadtrat zeichnete sich zuletzt eine Mehrheit für einen Neubau von Rathaus und Stadthalle ab.