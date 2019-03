Am 9. November jährt sich der Berliner Mauerfall zum 30. Mal. Das ist für „CHORios“, den Gemeindechor der Christuskirche, Anlass für ein Gedenkkonzert. Unter dem Motto „Songs of Peace“ („Lieder des Friedens“) lädt der Chor interessierte Sängerinnen und Sänger ein, sich diesem Konzertprojekt anzuschließen.

„Als Kind der 80er habe ich den Mauerfall besonders eindrücklich miterlebt“, erläutert Chorleiter Sebastian Wewer, der die Gruppe 2012 gründete. „Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, dieses historisch bisher einzigartige Ereignis als friedliche Facette des 9. November hervorzuheben.“ Im Konzert sollen vor allem weltliche Songs den Friedens- und Freiheitsgedanken der Wende wiedergeben. So stehen Lieder von Karat, Peter Maffay und Marius Müller-Westernhagen genauso auf dem Programm, wie Gospels, Spirituals und neues, geistliches Liedgut.

„CHORios“ lädt interessierte Sängerinnen und Sänger zu einer öffentlichen Probe ein, in der das Projekt und die Arbeit der 20 festen Mitglieder vorgestellt werden. Dazu öffnen sich am Freitag, 8. März, um 19.30 Uhr die Türen der Christuskirche an der Gemmericher Straße. Weitere Projektproben finden jeweils freitags zur gleichen Zeit am gleichen Ort statt.

Die Teilnahme am gut achtmonatigen Projekt setzt keine Chorerfahrung voraus und ist nicht an eine Konfession gebunden. Für entstehende Kosten wird ein monatlicher Beitrag von fünf Euro erhoben. Weitere Infos gibt es bei Chorleiter Sebastian Wewer unter Telefon 0 25 21 / 82 97 46 13 oder per Mail an wewer@christus-kirche-beckum.de.