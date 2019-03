Die Umsetzung des städtischen Spielplatzkonzepts geht weiter. Am Dienstagnachmittag trafen sich Anwohner der Humboldt­straße und der Umgebung auf dem Gelände der ehemaligen Spielfläche mit den Vertretern der Stadt.

„Wir wollen das Gelände hier reaktivieren. Dazu hätten wir gern Ihre Vorschläge“, lud Annika Neumann , Koordinatorin der Kinder- und Jugendbeteiligung, die Anwohner und deren Kinder ein.

Jörg Pieconkowski, Leiter des Grünflächenamts, hatte bei seinem Besuch schon ein paar Vorschläge im Gepäck. Die passten in vielen Punkten mit den Anwohnerwünschen überein. „Für das Projekt stehen uns rund 115 000 Euro zur Verfügung“, kündigte der oberste Gärtner der Stadt an. „Wir haben hier eine besondere Situation, da der Platz in das Landesförderprogramm ,Soziale Stadt‘ fällt“, erklärte Markus Beckmann vom Jugendamt. Mit den Wünschen der Anwohner wird der Vorschlag aktualisiert und später erneut mit den Betroffenen besprochen.

So konnten auch die zukünftigen Nutzer ihre Wünsche platzieren. Da standen die Schaukel und die Rutsche ganz oben auf der Liste. Dazu ein Spielhaus. Das deckte sich schon mit dem Vorschlag des Planers. „Es könnte ein langes Klettersystem über die ganze Länge der Fläche sein“, regte Jörg Pieconkowski an. Seinen Vorschlag machte er anhand der früheren Abenteuerspielplätze deutlich. So werden die Klettergerüste über die Länge des Platzes immer anspruchsvoller. „Da wächst die Anlage für die Kinder beinahe mit.“

Bürger und Stadtvertreter sind sich nach dem Ortstermin an der Humboldtstraße also weitgehend einig.

