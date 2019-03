Duhme: „Kein Grund zum Jubeln“

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Gabi Duhme zeigt sich „erleichtert“, das „endlich“ eine Entscheidung in Sachen Denkmalschutz vorliegt, die sie „so nicht unbedingt erwartet“ habe. Sie habe die Chancen, dass die Ministerin sich für oder ge­gen eine Unterschutzstellung des Rathauses ausspricht, „fifty-fifty“ eingeschätzt. Für Duhme steht aber auch fest: „Es besteht kein Grund zur Euphorie oder zum Jubeln.“ Es handele es sich um „eines der teuersten, wenn nicht das teuerste Bauvorhaben aller Zeiten für die Stadt Ahlen“. Rat und Verwaltung müssten jetzt „mit aller Verantwortung und Vorsicht“ darangehen, auf Basis der umfangreich geleisteten Vorarbeiten in die konkrete Planung einzusteigen. Wobei ihre Fraktion sich bereits im letzten Herbst auf „Plan B“, also den Neubau von Rathaus und Stadthalle, festgelegt habe.

Die Begründung der Ministerin für ihre Entscheidung hält Gabi Duhme für nachvollziehbar. Von Anfang an sei die Fassade die Ursache allen Übels beim Rathaus gewesen, auch weil der Entwurf von Architekt Prof. Christoph Parade „nie so umgesetzt wurde wie von ihm angedacht“. Daher sei es „richtig zu sagen, da zieht der Denkmalschutz nicht“.

Mit Blick auf die Stadthalle, deren Aufsichtsrat sie ebenfalls vorsitzt, stellt sich für die SPD-Fraktionschefin die zentrale Frage: „Was soll, was muss sie unter Kosten-/Nutzenaspekten in Zukunft leisten?“ Dazu brauche man eine aktuelle Marktanalyse. In diese Diskussion sollten möglichst viele örtliche Akteure auch aus der Kultur einbezogen werden. Auch die Stadtbücherei und die Volkshochschule mit ihrer unbefriedigenden Raumsituation müssten mitbedacht werden.

„Es ist für uns begrüßenswert, dass wir nun die freie Auswahlmöglichkeit haben, wie wir weiter vorgehen“, sagt CDU-Stadtverbands- und Fraktionschef Peter Lehmann nach dem Ministerentscheid im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir haben als Partei bewusst im Vorfeld keine Entscheidung für Plan A oder B getroffen“, erinnert er. „Egal, für welche Variante wir uns entscheiden – ohne Denkmalschutz wird es für die Stadt Ahlen in beiden Fällen kostengünstiger. Von der Verwaltung erwarten wir nun, dass die entsprechenden Vorlagen für das weitere Verfahren zügig den Rat erreichen.“ Zeit, um im Hintergrund die entsprechenden Vorbereitungen dafür zu treffen, sei immerhin genug verstrichen.

Die FDP-Fraktion begrüßt den Ministerentscheid ausdrücklich und sieht sich nach den Worten ihres Vorsitzenden Eric Fellmann darin bestätigt, schon Ende 2017 einen „Plan B“ als Alternative zur Sanierung des Rathauses gefordert zu haben, der nun umgesetzt werden könne. „Die Sanierung“, so Fellmann, „wäre ein Fass ohne Boden gewesen.“ Ein Neubau sei eindeutig die günstigere Variante, auch in der Unterhaltung. Die Liberalen sehen damit verbunden die Chance, auch die Stadthalle „zukunftsfähig“ zu machen. „Diese Gelegenheit sollten wir nicht verstreichen lassen“, so Eric Fellmann. Eine Auffassung, die auch der FDP-Landtagsabgeordnete Markus Diekhoff teilt. Für ihn steht außer Frage: „Ahlen als größte Stadt im Kreis braucht einen adäquaten Veranstaltungssaal.“

Die Freie Wählergemeinschaft (FWG) sieht hingegen keine Notwendigkeit für eine neue Stadthalle. „Der Bürgermeister soll uns erst mal Zahlen liefern, wofür er die braucht“, fordert Vorsitzender Heinrich Artmann. Die Entscheidung der Ministerin gegen eine Unterschutzstellung des Rathauses findet Artmann „so in Ordnung“. Auch ein neues Verwaltungsgebäude sollte jedoch „in jedem Fall nur mit einem privaten Investor“ realisiert werden.

Für die Bürgerliche Mitte Ahlen (BMA) erklärt deren Sprecherin Martina Maury schriftlich: „Die BMA sieht nun den Weg frei für eine kostengünstige Sanierung des bestehenden Rathauses. Das Betonskelett ist nach Gutachterangaben völlig intakt. Rohbaukosten für Betonarbeiten machen 40 Prozent an Kosten eines Gebäudes aus. Warum sollte also ein völlig intaktes Betonskelett zu horrenden Kosten im Millionenbereich abgebrochen werden, um direkt daneben ein neues Betonskelett für ein neues Rathaus zu bauen? Das ist Verschwendung von Steuergeldern.

Bisher ist für die BMA das Thema Abbruch und Neubau auch nicht ausreichend durchleuchtet. Verglichen werden Äpfel – die Sanierung eines Rathauses mit repräsentativem Eingang und Sitzungssälen – mit Birnen – einem kleinen Zweckbau ohne Sitzungssäle, von ei­nem Wohnhaus später nicht zu unterscheiden. Wenn man schon vergleichen will, dann muss bei den Zahlen des jetzigen Rathauses ebenfalls der Wegfall von Ratssaal und Sitzungssälen berücksichtigt werden. Bisher sind die Zahlen zugunsten eines Neubaus geschönt worden.

Die meisten Ahlener stört die braune Fassade am Rathaus. Die BMA fordert, einen studentischen Ideenwettbewerb durchzuführen, bei dem Ergebnisse herauskommen werden, die aufzeigen, wie eine Gestaltung der Fassade möglich wäre.“

Für die Bündnisgrünen begrüßt Fraktionsvorsitzende Petra Pähler-Paul die Entscheidung aus Düsseldorf, will aber keinen Freibrief für die Realisierung von „Plan B“ ausstellen. Ein Neubau müsse den Anforderungen von Industrie und Arbeit 4.0 entsprechen. „Die Digitalisierung wird auch die Büroarbeitsplätze völlig verändern“, warnt Pähler-Paul. Sie erwarte von der Verwaltung, dass umgehend die Rathauskommission eingeladen und sich der Stadtplanungs- und Bauausschuss damit in seiner nächsten Sitzung mit dem weiteren Prozedere befasst werde. Im Übrigen empfehle sie, Haus Holtermann zu werben, um dort den Bürgerservice und die Volkshochschule angemessen unterzubringen. Sie werde allerdings nur einer finanzpolitisch verantwortbaren Planung zustimmen.

Auch der CDU-Landtagsabgeordnete Henning Rehbaum (Albersloh) meldete sich zu Wort: „Mit ihrer Entscheidung, das Ahlener Rathaus nicht in die Denkmalliste eintragen zu lassen, stärkt Kommunalministerin Ina Scharrenbach Bürgermeister Dr. Alexander Berger den Rücken. Gleichzeitig macht sie den Weg für Rat und Verwaltung frei, um die beste Lösung für Ahlen zu finden.“