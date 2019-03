Sie ist eingebettet ins Jubiläumsjahr zum 50-jährigen Bestehen des Caritasverbands und zum 40. Geburtstag der Caritas-Sozialstation Ahlen, aber doch ein herausstechender Programmpunkt: Die Infomesse „Pflege und Gesundheit“ läuft am Freitag, 15. März, im Caritas-Haus an der Rottmannstraße. Diese Aktion unter dem Motto „Bleib aktiv! Gut leben im Alter“ richte sich ans breite Publikum: alte und junge Menschen, große und kleine, Neugierige und Stammkunden, lädt Caritas-Geschäftsführer Heinrich Sinder bei der Vorstellung am Donnerstag ein und gibt dann weiter an Sabine Holzkamp, Fachbereichsleiterin Gemeindecaritas, die das ganze zusammen mit den anderen Fachbereichen auf die Beine gestellt hat.

Das Thema Älter werden, sagt die Diplom-Sozialpädagogin, sei ja nichts Neues: „Aber unsere Infomesse zeigt nicht auf die Defizite im Alter, sondern auf das Positive.“ Deswegen habe man sich auch entschlossen ein Zitat von Peter Maffay in den Programmflyer aufzunehmen: „Ich habe keine Angst vorm Alter und finde, jede Falte in meinem Gesicht ist eine Erzählung aus meinem Leben.“

Hinein ins Leben geht es dementsprechend mit den Präsentationen und Infoständen der Caritas selbst und ihrer Kooperationspartner: Die Sozialstationen Ahlen und Sendenhorst sind dabei, die Alltagsbegleitung, der Menüservice, der Hausnotruf, die Seniorenreisen, die Begegnungstage im Elisabeth-Tombrock-Haus, das Wohnprojekt Ludgeri-Höfe, die Auszeit in Mittrops Spieker und das Projekt Urlaub ohne Koffer. Die Feuerwehr informiert über Rauchmelder, die Polizei über Einbruchsschutz und Enkeltricks – ein Thema, das übrigens viele Senioren immer wieder beschäftige, wie Norbert Niehoff von der Sozialstation Ahlen weiß.

Weitere Messestände haben sich die Hospizbewegung mit dem Palliativ-Forum, die Alzheimer Gesellschaft, der Verein Anti-Rost, die Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ und die Familienbildungsstätte gesichert.

Neben all den Informationen soll‘s aber auch ein bunter abwechslungsreicher Nachmittag werden. Dementsprechend gibt es ein Gewinnspiel und eine Fotobox. Der Gospelchor „Voices of Joy“ tritt auf und schließlich sorgt der Bauchredner „Master Me“ für einen lustigen Tagesabschluss.

Die Infomesse „Pflege und Gesundheit“ wird am Freitag, 15. März, unter Mitwirkung von Bürgermeister Dr. Alexander Berger um 14.30 Uhr eröffnet und läuft dann bis 18.30 Uhr im ganzen unteren Geschoss des Caritas-Hauses.